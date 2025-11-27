США хотят заключить мирную сделку прежде чем соглашаться на гарантии безопасности для Украины – Politico

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил европейским союзникам, что США хотят сначала заключить мирное соглашение, а потом уже соглашаться на любые гарантии безопасности для Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Politico со ссылкой на европейского дипломата и собственные источники.

По словам собеседников издания, это условие является основой американских предложений Киеву в течение последней недели.

В ходе состоявшегося 25 ноября телефонного разговора с европейскими лидерами Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп будет вести переговоры о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины, которые обеспечат Киеву "чувство защищенности".

При этом Рубио, по словам еще одного европейского дипломата, подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины являются одним из приоритетов администрации Трампа и обсуждаются по отдельности. Они также входят в вопросы, по которым уже достигнута договоренность — и США хотят быстро оформить весь пакет, сообщил собеседник издания.

Источник Politico утверждает, что Рубио "в общем" упомянул и другие вопросы, которые необходимо решить после заключения соглашения - это территориальная целостность Украины и судьба замороженных в Европе (и отчасти в США) российских активов.

Представитель Госдепартамента США Томми Пайготт, в свою очередь, заявил: "Госсекретарь Рубио, как и вся администрация Трампа, ясно дал понять, что гарантии безопасности должны являться частью любого мирного соглашения, о чем он последовательно говорит как публично, так и в закрытых форматах".

Накануне Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, но только когда соглашение о завершении войны будет окончательным или на финальной стадии.

Он сообщил, что для финализации документа отправил своего спецпосланника Стива Виткоффа в Москву на встречу с главой РФ. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу Трамп поручил провести переговоры с Украиной.

О мирном плане

США и Украина в середине ноября начали обсуждать мирный план, состоявший сначала из 28 пунктов, охватывающих ключевые вопросы российско-украинской войны. Официально этот документ не публиковался, но во многих изданиях появился его черновик, в котором без деталей говорилось, что Украина получит "надежные гарантии безопасности".

23 ноября 2025 года в швейцарской Женеве украинская и американская делегации начали переговоры по 28 пунктам так называемого мирный план для прекращения войны.

По результатам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ.

Предыдущий мирный план из 28 пунктов был пересмотрен: некоторые положения изъяты, другие изменены. Сейчас план насчитывает 19 пунктов, а окончательное решение по отдельным спорным моментам будет оставаться за президентами.