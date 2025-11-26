Трамп рассказал, на какие уступки согласилась Россия во время переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, но только когда соглашение о завершении войны будет окончательным или на финальной стадии.

Как пишет Delo.ua, об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

"В течение последней недели моя команда достигла значительного прогресса в вопросе прекращения войны между Россией и Украиной… Первоначальный 28-пунктный мирный план, разработанный Соединенными Штатами, был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и сейчас осталось лишь несколько пунктов, по которым нет согласия", - отметил президент США.

Он сообщил, что для финализации документа отправил своего спецпосланника Стива Виткоффа в Москву на встречу с главой Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу Трамп поручил провести переговоры с Украиной.

Глава Белого дома также прокомментировал свою возможную встречу с президентом Украины и главой РФ, отметив, что надеется встретиться с ними "в ближайшее время", но только тогда, когда соглашение о прекращении войны будет окончательным или будет находиться на завершающей стадии.

На какие уступки пойдет РФ

Трамп прокомментировал вопрос, на какие уступки РФ согласилась во время переговоров.

"Большой уступкой России является то, что они прекращают боевые действия и не захватывают больше территории. Если вы посмотрите, какое сейчас положение дел, то увидите, что все движется в одном направлении. Итак, в конце концов, это земля, которую в течение следующих нескольких месяцев Россия может получить в любом случае. Так хотите ли вы воевать и потерять еще 50-60 тысяч?"

Он добавил, что пока никакого дедлайна для заключения соглашения нет.

"Знаете, когда для меня наступит дедлайн? Когда это все закончится", - заметил глава Белого дома.

О мирном плане и переговорах

23 ноября 2025 года в швейцарской Женеве украинская и американская делегации начали переговоры по 28 пунктам так называемого мирного плана по прекращению войны.

По результатам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ.

Предыдущий мирный план из 28 пунктов был пересмотрен: некоторые положения изъяты, другие изменены. В настоящее время план насчитывает 19 пунктов, а окончательное решение по отдельным спорным моментам будет оставаться за президентами.