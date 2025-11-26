Трамп розповів, на які поступки погодилася Росія під час перемовин

Президент США Дональд Трамп заявив, що з нетерпінням чекає на зустріч із Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, але лише коли угода про завершення війни буде остаточною або на фінальній стадії.

Як пише Delo.ua, про це Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

"Протягом останнього тижня моя команда досягла значного прогресу в питанні припинення війни між Росією та Україною… Початковий 28-пунктний мирний план, розроблений Сполученими Штатами, був доопрацьований з урахуванням додаткових пропозицій обох сторін, і зараз залишилося лише кілька пунктів, щодо яких немає згоди", - зауважив президент США.

Він повідомив, що для фіналізації документа відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із главою Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу Трамп доручив провести переговори з Україною.

Очільник Білого дому також прокоментував свою можливу зустріч з президентом України та главою РФ, зауваживши, що сподівається зустрітися із ними "найближчим часом", але лише тоді, коли угода щодо припинення війни буде остаточною або перебуватиме на завершальній стадії.

На які поступки піде РФ

Трамп прокоментував питання, на які поступки РФ погодилася під час перемовин.

"Великою поступкою Росії є те, що вони припиняють бойові дії і не захоплюють більше території. Якщо ви подивитеся, який зараз стан справ, то побачите, що все рухається в одному напрямку. Отже, зрештою, це земля, яку протягом наступних кількох місяців Росія може отримати в будь-якому випадку. Тож чи хочете ви воювати і втратити ще 50-60 тисяч людей? Чи ви хочете щось зробити зараз?", - наголосив Трамп.

Він додав, що наразі жодного дедлайну для укладання угоди немає.

"Знаєте, коли для мене наступить дедлайн? Коли це все закінчиться", - зауважив очільник Білого дому..

Про мирний план та переговори

23 листопада 2025 року у швейцарській Женеві українська та американська делегації розпочали переговори стосовно 28 пунктів так званого мирного плану для припинення війни.

За результатами переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ.

Попередній мирний план із 28 пунктів було переглянуто: деякі положення вилучено, інші — змінено. Нині план налічує 19 пунктів, а остаточне рішення щодо окремих спірних моментів залишатиметься за президентами.