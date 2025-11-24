Запланована подія 2

ЕС пообещал оказать Украине всю необходимую поддержку на фоне нового импульса в мирных переговорах

Владимир Зеленский, Антониу Кошта
Президент Европейского совета Антониу Кошта пообещал поддержать Украину / Офис президента

Президент Европейского совета Антониу Кошта в понедельник, 24 ноября, пообещал, что ЕС будет оказывать Украине всю необходимую поддержку: как финансовую, так и военную. Он приветствовал "новый импульс" в мирных переговорах по прекращению войны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

"Европейский Союз стремится продолжать оказывать президенту Зеленскому всю необходимую поддержку – дипломатическую, военную и экономическую", – заявил Кошта журналистам в столице Анголы Луанде, где проходила встреча лидеров ЕС на полях саммита с Африканским Союзом.

Особый акцент был сделан на финансовой поддержке. Политик напомнил, что лидеры ЕС в прошлом месяце договорились покрыть финансовые потребности Украины в течение следующих двух лет и пообещал: "Мы обязались выполнить и мы выполним обязательства на декабрьском заседании Европейского Совета".

Прогресс в переговорах

Антониу Кошта отметил, что в мирных переговорах "набрал обороты новый импульс". Он назвал встречу в Женеве между Украиной, Соединенными Штатами и представителями ЕС значительным прогрессом, хотя и добавил, что "вопросы еще нуждаются в решении", но "направление положительное".

В то же время лидеры ЕС пока не достигли согласия относительно предложения Европейской комиссии об использовании замороженных российских активов для финансирования "репарационного кредита" для Украины. Бельгия, где расположена большая часть активов (в депозитарии Euroclear), настаивает на юридическом обосновании любых таких шагов и распределении рисков между всеми членами ЕС.

Напомним, в воскресенье, 23 ноября 2025 года, в швейцарской Женеве делегации Украины, США и ЕС провели переговоры по 28 пунктам так называемого мирного плана по прекращению войны .

Автор:
Татьяна Ковальчук