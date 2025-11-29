Зеленський призначив Умєрова головою делегації на переговорах зі США

Президент Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова головою української делегації на переговорах зі Сполученими Штатами Америки, іншими міжнародними партнерами та представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Офісу президента.

Відповідне рішення затверджено указом Глави держави №869/2025, оприлюдненим 28 листопада.

Указ частково змінює попередній документ від 22 листопада 2025 року та визначає новий склад делегації. Очолить її Рустем Умєров у статусі секретаря РНБО.

До складу делегації увійшли:

Олександр Бевз – радник Кабінету президента України;

Кирило Буданов – начальник Головного управління розвідки Міноборони;

Андрій Гнатов – начальник Генерального штабу Збройних сил України;

Олег Іващенко – голова Служби зовнішньої розвідки;

Сергій Кислиця – перший заступник міністра закордонних справ;

Євгеній Острянський – перший заступник секретаря РНБО;

Олександр Поклад – заступник голови СБУ;

Вадим Скібіцький – заступник начальника ГУР МО.

Також відомо, що українська делегація вирушила до США для подальших консультацій щодо мирного плану, запропонованого президентом Дональдом Трампом.

"Секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів. Сьогодні була доповідь Рустема, і завдання чітке – оперативно та змістовно готувати визначення кроків для закінчення війни", - написав Зеленський.

За його словами, Україна продовжує максимально конструктивно працювати з Америкою, і розраховує, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані у Сполучених Штатах.