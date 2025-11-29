- Категорія
Зеленський призначив Умєрова головою делегації на переговорах зі США
Президент Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова головою української делегації на переговорах зі Сполученими Штатами Америки, іншими міжнародними партнерами та представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Офісу президента.
Відповідне рішення затверджено указом Глави держави №869/2025, оприлюдненим 28 листопада.
Указ частково змінює попередній документ від 22 листопада 2025 року та визначає новий склад делегації. Очолить її Рустем Умєров у статусі секретаря РНБО.
До складу делегації увійшли:
- Олександр Бевз – радник Кабінету президента України;
- Кирило Буданов – начальник Головного управління розвідки Міноборони;
- Андрій Гнатов – начальник Генерального штабу Збройних сил України;
- Олег Іващенко – голова Служби зовнішньої розвідки;
- Сергій Кислиця – перший заступник міністра закордонних справ;
- Євгеній Острянський – перший заступник секретаря РНБО;
- Олександр Поклад – заступник голови СБУ;
- Вадим Скібіцький – заступник начальника ГУР МО.
Також відомо, що українська делегація вирушила до США для подальших консультацій щодо мирного плану, запропонованого президентом Дональдом Трампом.
"Секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів. Сьогодні була доповідь Рустема, і завдання чітке – оперативно та змістовно готувати визначення кроків для закінчення війни", - написав Зеленський.
За його словами, Україна продовжує максимально конструктивно працювати з Америкою, і розраховує, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані у Сполучених Штатах.