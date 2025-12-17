США готують нові санкції проти РФ на випадок відмови Путіна від мирної угоди: хто під прицілом

США розробляє новий пакет жорстких санкцій проти енергетичного сектору Росії, який буде задіяний у разі відмови Володимира Путіна від запропонованої мирної угоди щодо України.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Bloomberg.

За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, під прицілом американського Міністерства фінансів опинився "тіньовий флот" танкерів, що дозволяє Москві обходити чинні обмеження, а також трейдери, які забезпечують проведення цих транзакцій.

Нові заходи можуть бути оприлюднені вже найближчим часом, проте остаточне слово залишається за президентом США, який наразі розглядає підготовлені відомствами варіанти.

Посилення тиску

Як пише Bloomberg, обговорення нових обмежень відбувається паралельно з активізацією дипломатичних зусиль. Міністр фінансів США Скотт Бессент вже провів консультації з європейськими послами, підкресливши пріоритетність завершення війни під керівництвом Дональда Трампа.

У той самий час американські та українські переговірники, зокрема посол Стів Віткофф, повідомляють про певний прогрес у питаннях гарантій безпеки для Києва.

Попри позитивну динаміку в обговоренні післявоєнного захисту України, ключові розбіжності зберігаються навколо статусу окупованих територій, контролю над Запорізькою АЕС та подальшої долі заморожених російських активів.

Падіння цін на нафту

Зазначається, що низка санкцій, запроваджених проти Росії з моменту початку повномасштабної війни проти України у 2022 році, поки що не змінила розрахунків Путіна.

Однак заходи, спрямовані проти нафтових гігантів та торгівлі Москви, призвели до падіння цін на нафту до найнижчого рівня з початку вторгнення, що значно посилило навантаження на і без того проблемну економіку країни.

Нагадаємо, що до Сенату США вже внесли двопартійний законопроєкт, який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії. У разі його ухвалення президент США Дональд Трамп упродовж 90 днів буде зобов’язаний ввести санкції проти осіб, які залучені до імпорту російської нафти. Такий перелік формуватиме міністр фінансів після консультацій з держсекретарем США.