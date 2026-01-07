Запланована подія 2

Головування Кіпру в ЄС може стати рубежем завершення війни в Україні – Зеленський

Перемовини з європейськими партнерами та США досягли нового рубежу, і війна може завершитися ще під час головування Кіпру в Раді ЄС.

Як пише Delo.ua,  про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського.

"Ми відзначаємо те, що перемовини досягли нового рубежу разом з нашими європейськими партнерами і, звісно, зі США і усіма учасниками Коаліції Охочих. Ми розуміємо, що ця війна може завершитися ще під час вашого президентства", - сказав Зеленський під час виступу на церемонії відкриття головування Кіпру в Раді Європейського Союзу.

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості запровадження нового пакету санкцій проти Росії та подальшої підтримки України.

За словами президента, Україна розраховує на головування Кіпру в Раді ЄС для просування ключових ініціатив. "Ми очікуємо відкриття кластерів щодо перемовин про вступ до Європейського Союзу та початку імплементації пакету допомоги Україні", - додав він.

Зеленський також відзначив символічне значення цього моменту: "Я радий бути тут в той час, коли Республіка Кіпр приймає головування в Європейському Союзі і ми багато чого чекаємо від цього головування для України. Цей момент дуже важливий так само, як і для Кіпру, бо і Кіпр досі розділений, але хоче побудувати міцний мир в Європі. Так, є країни невеликі за розміром, але ті, що здобули голос в багатьох європейських інституціях, ми вбачаємо в цьому символізм Європи".

За словами президента, кожна нація заслуговує на те, щоб стати повноправним членом ЄС, і Україна сподівається, що головування Кіпру в Раді ЄС допоможе в цьому процесі.

Нагадаємо, у Парижі підписано спільну декларацію всіх учасників Коаліції охочих та тристоронню декларацію України, Франції та Британії. Документи містять конкретні домовленості і посилюють готовність коаліції до підтримки безпеки та завершення війни.

Автор:
Ольга Опенько