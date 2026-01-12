Словаччина офіційно відмовилися від будь-якої допомоги Україні, але хоче залишатися в ЄС

Президент Словаччини Петер Пеллегріні, премʼєр-міністр Роберт Фіцо та голова Національної ради Ріхард Раші після спільної зустрічі офіційно підтвердили, що країна припиняє військову підтримку України, не надсилатиме солдатів і не братиме участі у гарантіях великого кредиту від Єврокомісії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Aktuality.

Зазначається, що перші особи Словаччини заявили про згоду з фундаментальних питань внутрішньої та зовнішньої політики країни.

Серед ключових позицій, які вони підтвердили, була відмова від військової допомоги Україні. Також Словаччина не надсилатиме жодних солдатів і не братиме участі в гарантіях великого кредиту від Європейської комісії.

Але при цьому вони підтвердили спільну згоду щодо того, що Словаччина повинна мати представника на переговорах Коаліції охочих.

Водночас керівництво Словаччини заявляє, що ЄС є для країни життєвим простором, частиною якого вона хоче залишатися і надалі, хоча Фіцо застеріг, що Союз ніколи не переживав такої глибокої кризи.

"Мені було б прикро, якби в цій кризі, яка є в Європейському Союзі, Словаччина бігала як поранена лань і могла б стати жертвою значних зрушень, які в Європі можуть настати", — констатував премʼєр-міністр.

Він також вказав на руйнування світового порядку та дотримання міжнародного права. За його словами, питання енергетичної безпеки також буде викликом для країни.

Нагадаємо, у Парижі підписано спільну декларацію всіх учасників Коаліції охочих та тристоронню декларацію України, Франції та Британії. Документи містять конкретні домовленості і посилюють готовність коаліції до підтримки безпеки та завершення війни.