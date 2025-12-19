"Репарационный кредит": ЕС принял решение о помощи Украине в 90 млрд евро

19 декабря лидеры Европейского союза достигли соглашения о предоставлении Украине финансовой поддержки в размере 90 миллиардов евро в течение 2026-2027 годов.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта.

"У нас есть соглашение. Решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 миллиардов евро на 2026-27 годы одобрено. Мы обязались, мы выполнили", – проинформировал он в Х.

Деньги от замороженных активов РФ

Как сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, Украина получит беспроцентный кредит. ЕС в то же время продолжит удерживать российские активы замороженными, пока страна-агрессор не выплатит компенсацию Украине.

"Финансовый пакет для Украины готов: Украина получит беспроцентный заем в размере 90 миллиардов евро, как я и предлагал. Это четкий сигнал от Европы Путину: эта война не стоит того. Мы будем держать российские активы замороженными, пока Россия не выплатит компенсацию Украине", — написал он в соцсети X.

Венгрия, Словакия и Чехия не будут задействованы

Лидеры Европейского Союза в пятницу решили одолжить средства Украине в течение следующих двух лет за счет бюджета ЕС, вместо использования замороженных российских активов, минуя разногласия по беспрецедентному плану финансирования Киева российскими суверенными средствами, пишет Reuters.

Сопротивление этому оказывала Бельгия, где находится основная часть российских активов.

"Мы оставляем за собой право использовать денежные поступления от российских активов, замороженных в ЕС, для финансирования ссуды. Это решение мы нашли совместно. А финансирование Украины после 2027 года будет частью последующих обсуждений долгосрочного бюджета ЕС", — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Идея заимствований ЕС сначала казалась нетрудоспособной, поскольку она требует единодушия, а дружественный России премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против нее. Но Венгрия, Словакия и Чешская Республика согласились разрешить реализовать эту схему, если это не повлияет на них. Поэтому эти три страны не будут участвовать в реализации решения о предоставлении Украине 90 млрд евро кредита.

Украина должна будет вернуть деньги после того, как Россия выплатит репарации

Лидеры ЕС заявили, что российские активы в ЕС будут оставаться замороженными, пока Москва не выплатит Украине военные репарации. Если Москва предпримет такой шаг, Украина сможет использовать эти деньги для погашения кредита.

"Замороженные российские активы будут оставаться заблокированными, пока Россия не выплатит Украине репарации. Украина должна будет вернуть кредит только после того, как Россия оплатит репарации. И мы четко даем понять: если Россия не оплатит репарации, мы — в полном соответствии с международным правом — используем замороженные российские активы для погашения кредитов", — сказал он.

Как сообщает Politico, Антониу Кошта также подчеркнул, что переговоры по замороженным российским активам будут продолжены.

"Мы поручили Еврокомиссии продолжить работу над кредитом на возмещение ущерба на основе замороженных российских активов", - заявил президент Европейского совета журналистам.

"Репарационный кредит" от ЕС

Европейский Союз начал рассматривать возможность предоставления Украине "репарационного кредита" .

Планировалось, что Украина может получить около 140 млрд евро новых кредитов по замороженным российским активам. Средства будут возвращены только в том случае, если Россия согласится выплатить компенсацию за нанесенный войной ущерб.

Общая стоимость замороженных активов российского центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.

Заметим, после саммита в Брюсселе 23 октября лидеры ЕС решили отложить принятие решения по использование замороженных российских активов в поддержку Украины.

Принятие решения заблокировала Бельгия, требующая гарантий, что не будет нести финансовые риски в случае возможного дефолта. Речь идет об активах центробанка РФ на сумму около 140 млрд евро, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Лидеры ЕС 12 декабря проголосовали за передачу Европейской комиссии чрезвычайных полномочий, позволяющих сохранять российские государственные активы замороженными на неопределенный срок .