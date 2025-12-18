Зеленский рассказал, как Украина будет тратить средства из замороженных активов РФ, если ЕС предоставит "репарационный кредит"

Украина будет использовать финансирование, полученное из замороженных активов РФ, для поддержки армии, военного производства и закупки ракет противовоздушной обороны в США в случае продолжения войны и на восстановление в случае прекращения войны.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает "Интерфакс-Украина".

По его мнению, стабильное финансирование Украины будет стимулировать РФ к прекращению войны.

Для России – это сигнал

"Надо высушивать и уменьшать экономику России из-за запрета, санкционного, для того, чтобы они не тратили эти деньги на войну. Если у Украины будет стабильное финансирование, а у России будет уменьшаться финансирование, безусловно, я не сравниваю, это разные суммы, но это не меньше, то для России безусловно это сигнал, чтобы она переходила к диплому".

На вопрос журналистов, что делать Украина, если ЕС не согласится использовать замороженные российские средства для поддержки Украины, президент ответил, что Украина будет в более слабой позиции.

"У Путина растет соблазн захватить нас, потому что мы в такой позиции, когда у нас не хватает денег на жизнь и на оружие. И он понимает, что мы будем более слабыми и впечатленными. И это совершенно понятно, что он точно не захочет дипломатического трека", - подчеркнул Зеленский.

Куда пойдут деньги

Президент подчеркнул, что использование ЕС замороженных активов РФ для так называемого "репарационного кредита" для Украины зависит от политической воли.

Зеленский надеется, что решение будет принято, ведь без этого у Украины будут очень большие проблемы.

"Мы готовы использовать эти деньги, если будет принято это решение положительно. Но если война закончится,... то такое решение об использовании этих денег будет направлено полностью на восстановление... А что касается Соединенных Штатов Америки, отдельно у них также есть на территории США меньшие деньги, 5 или 5,5 млрд, но за них тоже надо бороться. И каждая копейка сегодня очень важна для нас."

"Репарационный кредит" от ЕС

Европейский Союз начал рассматривать возможность предоставления Украине "репарационного кредита" .

Планируется, что Украина может получить около 140 млрд евро новых кредитов по замороженным российским активам. Средства будут возвращены только в том случае, если Россия согласится выплатить компенсацию за нанесенный войной ущерб.

В ЕС все больше убеждены, что использование замороженных активов российского центрального банка является единственным действенным способом обеспечить стабильное финансирование Украины, поскольку другие источники поддержки иссякают.

Общая стоимость замороженных активов российского центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.

Заметим, после саммита в Брюсселе 23 октября лидеры ЕС решили отложить принятие решения по использование замороженных российских активов в поддержку Украины.

Принятие решения заблокировала Бельгия, требующая гарантий, что не будет нести финансовые риски в случае возможного дефолта. Речь идет об активах центробанка РФ на сумму около 140 млрд евро, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

На саммите ЕС, который пройдет 18 декабря, главной задачей лидеров блока будет убедить Бельгию согласиться на предоставление Украине ссуды.

Лидеры ЕС 12 декабря проголосовали за передачу Европейской комиссии чрезвычайных полномочий, позволяющих сохранять российские государственные активы замороженными на неопределенный срок .