Венгрия и Словакия прекращают поставки горючего в Украину: требуют отремонтировать нефтепровод "Дружба"

Венгрия и Словакия прекратили поставки дизеля в Украину и не возобновит его, пока Украина не отремонтирует нефтепровод «Дружба», поврежденный в результате российского удара. Словакия также пригрозила приостановкой поставки электричества.

Об этом пишет Delo.ua.

Венгрия прекращает поставки дизельного топлива

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна прекращает поставки дизельного топлива в Украину до возобновления работы нефтепровода "Дружба", сообщает Index .

По мнению венгерского дипломата, поставки нефти после удара РФ по Бродам до сих пор не возобновлены "по решению Украины". Он назвал это "чисто политическим решением".

"Мы прекращаем поставки дизельного топлива в Украину, и оно не будет продолжаться, пока нефть не начнет снова поступать по нефтепроводу "Дружба". На этом мы остановимся", - подчеркнул Сиярто.

Он убеждает, что у Венгрии сейчас есть стратегические запасы нефти, которых хватит на 96 дней, поэтому в краткосрочной перспективе нет причин для волнения.

Ранее Украина предупредила Венгрию, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах на Львовщине.

Словакия может приостановить поставки электричества в Украину

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине прекратить поставки электроэнергии, если Киев не разблокирует транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба", пишет Dennik N .

Он сообщил, что Словакия объявила кризисную ситуацию в стране из-за нехватки нефтепродуктов и не будет экспортировать их в Украину. Все нефтепродукты будут ориентированы на внутренний рынок.

Фицо также предположил, что прекращение поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" стало политическим решением президента Украины Владимира Зеленского.

Венгрия обратилась в Хорватию по поводу транзита российской нефти

Ранее Будапешт официально обратился в Загреб с просьбой обеспечить транспортировка российской нефти нефтепроводом Adria. Соответствующее совместное письмо направили министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и министерша экономики Словакии Дениса Сакова.

"Мы просим Хорватию обеспечить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию через нефтепровод Adria, ведь наше санкционное исключение позволяет импортировать российскую нефть по морю в случае перебоев с трубопроводными поставками", - написал Сиярто.

В Хорватии не согласились по просьбе Венгрии и Словакии транспортировать именно российскую нефть через трубопровод Adria.

Министр экономики Хорватии Анте Шушняр ответил, что покупка российской нефти помогает финансировать войну и нападения на украинский народ. Он заметил, что Хорватия не позволит поставить под угрозу поставки топлива в Центральную Европу, а решить эту проблему страна поможет в рамках законодательства ЕС.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" - это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

Ранее самым крупным покупателем российской нефти по "Дружбе" была Германия, но поставки в эту страну прекратились в начале 2023 года из-за санкций, наложенных ЕС на северную ветвь нефтепровода.

В сентябре 2024 года венгерская энергетическая компания MOL заявила о достижение соглашения, которое обеспечит продолжение поставок российской сырой нефти по территории Украины.

Снабжение российской нефти компании "ЛУКойл" нефтепроводом "Дружба" в Венгрию восстановилось по измененным контрактам. Прием сырья идет на границе Белоруссии и Украины.

В настоящее время российская нефть обеспечивает две трети потребностей Венгрии.