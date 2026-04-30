Правительство распределило дивиденды: сколько заплатят "Энергоатом", "Нафтогаз" и Ощадбанк

гривны
Правительство утвердило нормативы для госкомпаний

Кабинет министров утвердил нормативы отчисления дивидендов для государственных компаний по итогам 2025 года. Ожидается, что в государственный бюджет поступит около 50 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Наибольшие отчисления обеспечат предприятия энергетического сектора, остающиеся ключевыми донорами бюджета.

Сколько уплатят энергетические компании:

  • "Энергоатом" - 50% чистой прибыли (9,344 млрд грн)
  • "Укргидроэнерго" - 30% (6,285 млрд грн)
  • "Нафтогаз Украины" - 30% (970 млн грн)
  • "Оператор ГТС Украины" - 50% (4,218 млрд грн)
  • "Оператор рынка" - 75% (30,5 млн грн)

Часть прибыли, которая останется в распоряжении энергокомпаний, планируется направить на подготовку к отопительному сезону, восстановление поврежденной инфраструктуры и инженерную защиту объектов.

Другие государственные компании также обеспечат дополнительные поступления:

  • "Украинская оборонная промышленность" - 30% (1,048 млрд грн)
  • "Укрэнергомашины" - 75% (1,733 млн грн)
  • "Укрфинжилье" - 30% (2,062 млрд грн)

Отдельно определена дивидендная политика для государственных банков, которые остаются важным источником финансирования бюджета:

  • "ПриватБанк" - 20,4 млрд грн (70% прибыли)
  • "Ощадбанк" - 4,8 млрд грн (30%)

Решение об уровне дивидендов принималось с учетом финансового состояния компаний, их инвестиционных потребностей и задач по восстановлению экономики.

В правительстве рассчитывают, что эти средства усилят финансирование обороны и социальных расходов, а также обеспечат стабильность государственных финансов в 2026 году.

Отметим, в этом году банки будут платить 50% налога на прибыль. Такая норма закреплена в обновленном Налоговом кодексе (закон № 4698), который вступил в силу после подписания в конце 2025 года.

Автор:
Татьяна Гойденко