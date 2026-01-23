В 2026 году бизнес рассчитывает на смягчение валютных ограничений

Украинский бизнес ожидает дальнейшей либерализации валютного регулирования в 2026 году с акцентом на выплату дивидендов, погашение старых внешних долгов и создание условий для развития рынка капитала.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на опрос Европейской Бизнес Ассоциации.

Среди наиболее актуальных потребностей компании назвали возможность выплаты дивидендов (в частности, накопленных до 2023 года), погашение внешних кредитов нерезидентам и увеличение лимитов по корпоративным платежным картам.

Стимулирующая либерализация

Большинство опрошенных компаний (83%) пока не пользуются механизмом стимулирующей либерализации и не планируют его применение. Еще 10% только рассматривают такую возможность и только 7% бизнеса уже пользуются этим инструментом. Похожая структура ожиданий сохраняется и на 2026 год: 83% компаний не планируют использование механизма, в то время как незначительная доля бизнеса рассматривает сделки в пределах до 100 тыс. евро или более 2 млн. евро.

Выплата дивидендов нерезидентам

Почти половина респондентов (47%) считает актуальной потребность в выплате дивидендов за период до 2023 года, из которых для 33% она чрезвычайно актуальна. Наиболее приемлемыми графиками бизнес называет выплаты в объеме от 100 тыс. до 2 млн. евро в квартал или свыше 2 млн. евро в квартал. Также 30% компаний указывают на актуальность выплаты дивидендов нерезидентам за период с 2023 года в объеме 2-9 млн. евро в квартал.

Погашение "старых" ссуд нерезидентам

В 2025 году доля компаний, для которых актуальна выплата займов нерезидентам, выросла до 60% против 51% в 2024 году. Для 43% респондентов эта потребность чрезвычайно актуальна. Наиболее востребованным остается диапазон выплат 100 тыс. – 2 млн. евро в квартал, в то же время 10% бизнеса требует возможности осуществлять выплаты более 2 млн. евро ежеквартально.

Корпоративные карты и командировки

70% компаний декларируют потребность в увеличении лимитов по операциям с использованием гривневых корпоративных платежных карт за рубежом. Оптимальным бизнес считает лимиты в пределах 150–500 тыс. грн или 500 тыс. – 1 млн грн в месяц. Отдельно компании предлагают пересмотреть ограничения на валютные P2P-переводы и покупку наличной валюты, которые, по их словам, не соответствуют реальным командировочным расходам.

Импортные обязательства и валютный надзор

Вопрос оплаты импортных товаров и услуг, поставленных до 23 февраля 2021 года, в 2025 году стал более острым: доля компаний, для которых оно актуально, возросла до 40%. В то же время 63% бизнеса отмечают высокую потребность в завершении валютного надзора путем взаимозачета, несмотря на определенное снижение этого показателя по сравнению с 2024 годом.

Сроки расчетов и покупка валюты

Почти половина респондентов (47%) выступает за увеличение предельного срока расчетов по экспортно-импортным операциям до 360 дней из-за усложнения логистики. Кроме того, 80% компаний считают критически важной возможность покупать иностранную валюту для выполнения обязательств вне зависимости от имеющихся валютных средств.

Дополнительные предложения бизнеса

Среди других предложений бизнес называет необходимость уточнения норм постановления НБУ №18 во избежание дискриминации компаний после реорганизации, упрощения мелких валютных операций без документального подтверждения, расширения возможностей для представительств иностранных компаний, а также отмены запретов на операции по хеджированию валютных рисков и исполнению отдельных договорных обязательств.

Напомним, с 14 января 2026 г. ввел новые изменения в валютном регулировании, направленные на поддержку предприятий и повышение гибкости в использовании привлеченных средств из-за рубежа.