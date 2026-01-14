НБУ смягчает валютные ограничения для поддержки украинского бизнеса

Национальный банк Украины с 14 января 2026 г. ввел новые изменения в валютном регулировании, направленные на поддержку предприятий и повышение гибкости в использовании привлеченных средств из-за рубежа.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ .

НБУ ввел новый стимулирующий лимит — заемный, позволяющий компаниям эффективнее управлять привлеченными внешними кредитами. Лимит равен сумме средств, полученных по кредиту или ссуде из-за границы на счет компании в украинском банке после 1 января 2026 года, и уменьшается пропорционально погашению основной суммы кредита.

В рамках этого лимита бизнес сможет проводить операции, предусмотренные стимулирующей либерализацией:

погашать "старые" кредиты;

рассчитываться за импортные товары, приобретенные ранее;

финансировать зарубежные подразделения компаний.

Возмещение средств физическим лицам

Продавцы и производители товаров теперь могут перечислять валюту на счета физических лиц в зарубежных банках для возврата средств за непоставленный или возвращенный товар. Условия проведения следующих операций:

средства возвращаются на тот же счет физического лица, с которого производилась оплата;

сумма возврата не превышает стоимость товара при покупке.

Это изменение должно обеспечить равные условия для потребителей и поддержать привлекательность украинских производителей на внутреннем рынке.

Изменения в валютном надзоре

Также Национальный банк ввел изменения в сфере валютного надзора по предельным срокам расчетов по экспортным поставкам товаров. Это предусмотрено для имплементации распоряжения Кабинета министров Украины от 5 ноября 2025 г. № 1209-р.

По оценке регулятора новые правила создают дополнительную финансовую гибкость для бизнеса и стимулируют привлечение новых ресурсов в экономику Украины.

Напомним, что 31 декабря НБУ смягчил ряд валютных ограничений в рамках реализации положений законодательства о введении правового режима Defence City для поддержки оборонно-промышленного комплекса (ОПК).