Энергокомпании выкупили почти 570 МВт пересечения для импорта электроэнергии из ЕС в Украину

На март 2026 года энергетические компании выкупили 569 МВт пересечения для импорта электроэнергии из ЕС в Украину через платформу JAO. Наибольший объем зарезервирован на венгерском направлении, где спрос превысил доступную возможность почти в восемь раз.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ExPro.

Распределение мощностей

Наибольшая доля пропускной способности была реализована на границе с Венгрией:

  • венгерское направление: выкуплено 351 МВт (спрос составил 2775 МВт, что в 7,9 раза больше доступного объема);
  • словацкое направление: выкуплено 109 МВт (спрос – 1238 МВт);
  • румынское направление: выкуплено 109 МВт (спрос – 1019 МВт).

Стоимость доступа к сетям

Средневзвешенная цена доступа к межгосударственным линиям электропередачи зависела от конкуренции на конкретном узле:

  • Венгрия - 26,65 €/МВт·ч;
  • Румыния - 31,11 €/МВт·ч;
  • Словакия - 35 €/МВт·ч.

Список участников

Доступ к пересечению получили крупные украинские и международные трейдеры, среди которых: D. Trading, Vitol Gas & Power, Axpo Solutions , Eru Europe, Centrica Energy Trading, Cez , Gen-I, Naftogaz Slovakia, Ecu Europe, Energy Gate Europe.

Успешная реализация пересечения на платформе JAO обеспечивает возможность технического импорта ресурса для поддержания баланса в энергосистеме Украины в течение марта.

Ранее сообщалось, что благодаря повышению ценовых ограничений на спотовых сегментах рынка электроэнергии, Украина увеличила импорт электричества, что позволило уменьшить отключение на 1-1,5 очереди.

Автор:
Татьяна Ковальчук