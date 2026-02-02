Запланована подія 2

В январе Украина импортировала рекордные объемы электроэнергии: из каких стран больше всего

электроэнергия
В январе 2026 г. Украина нарастила импорт электроэнергии. / Depositphotos

В январе 2026 года Украина достигла рекордных объемов импорта электроэнергии за месяц – более 894 тыс. МВт-ч. Это самый большой показатель импорта за период полномасштабной войны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ExPro.

По сравнению с декабрем 2025 года импорт электроэнергии в январе вырос на 40%. Украина импортирует электроэнергию из пяти стран-соседей : Венгрии, Словакии, Румынии, Польши и Молдовы.

Наибольшую долю продолжает занимать Венгрия – 45%. Словакия – второй по стабильности и объемам партнер. В целом поставки выросли по всем направлениям, кроме Молдовы.

Экспорт электроэнергии не было, он полностью отсутствует с 11 ноября 2025 года.

Фото 2 — В январе Украина импортировала рекордные объемы электроэнергии: из каких стран больше всего
Импорт электроэнергии в Украину. Инфографика: ExPro Electricity

Всплески импорта

Предыдущий значительный всплеск импорта электроэнергии наблюдался в июне-июле 2024 года, когда объемы превысили 800 000 МВт-час. Если учесть показатели 2023 года, то в этот период импорт оставался на низком уровне (преимущественно ниже 100 000 МВт-ч), за исключением небольших колебаний.

Суточный рекорд

Также, в январе было достигнуто рекордное значение импорта за сутки – 41,9 тыс. МВт-час.

"Это помогло нам на фоне российских атак и сильных морозов удержать систему и снизить дефицит", - отметил министр энергетики Денис Шмигаль.

По его словам, несмотря на сложные погодные условия, ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить поставки тепла и электроэнергии в столице.

Ранее сообщалось, что "Нефтегаз" увеличил импорт электроэнергии из Европы для стабилизации ситуации в энергосистеме и высвобождения ресурса для населения.

Автор:
Татьяна Ковальчук