Переключить язык
Читати українською

41,9 ГВт/час в сутки: Украина установила рекорд импорта электроэнергии с начала года

Украина в этом месяце зафиксировала рекордный суточный объем импорта электроэнергии с начала 2026 года – 41,9 ГВт/час. Это позволило удержать стабильность энергосистемы на фоне российских атак, сильных морозов и частично снизить дефицит электроэнергии.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль после проведения заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

"В этом месяце также есть рекордный суточный объем импорта электроэнергии в Украину с начала года — 41,987 ГВт/час. Это помогло нам на фоне российских атак и сильных морозов удержать систему и уменьшить дефицит", - отметил он.

По его словам, несмотря на сложные погодные условия, ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить поставки тепла и электроэнергии в столице.

Параллельно продолжается развертывание когенерационных установок в соответствии с утвержденным планом. В настоящее время определяются дополнительные локации для установки оборудования, а также завершена проверка газовых мощностей в ключевых энергетических узлах.

Правительство также приняло решение, позволяющее одной из государственных компаний закупать дополнительные объемы импортной электроэнергии. Это, по словам министра, позволит высвободить часть внутреннего поколения для нужд населения.

Добавим, Кабинет министров принял постановление, обязывающее предоставлятелей коммунальных услуг автоматически перечислять плату за тепло, воду и вывоз мусора, если услуги не предоставлялись, предоставлялись не полностью или ненадлежащее качество. Перерасчет будет отображаться в платежках в следующем месяце без обращений потребителей.

Автор:
Татьяна Гойденко