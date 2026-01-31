Запланована подія 2

41,9 ГВт/год за добу: Україна встановила рекорд імпорту електроенергії з початку року

імпорт, електроенергія
Україна встановила рекорд імпорту електроенергії / Денис Шмигаль

Україна цього місяця зафіксувала рекордний добовий обсяг імпорту електроенергії з початку 2026 року — 41,9 ГВт/год. Це дозволило втримати стабільність енергосистеми на тлі російських атак, сильних морозів та частково зменшити дефіцит електроенергії.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль після проведення засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

"Цього місяця також маємо рекордний добовий обсяг імпорту електроенергії в Україну з початку року — 41,987 ГВт/год. Це допомогло нам на фоні російських атак та сильних морозів втримати систему та зменшити дефіцит", - зазначив він.

За його словами, попри складні погодні умови, ремонтні бригади працюють у цілодобовому режимі, щоб якнайшвидше відновити постачання тепла та електроенергії в столиці.

Паралельно триває розгортання когенераційних установок відповідно до затвердженого плану. Наразі визначаються додаткові локації для встановлення обладнання, а також завершено перевірку газових потужностей у ключових енергетичних вузлах.

Уряд також ухвалив рішення, яке дозволяє одній із державних компаній закуповувати додаткові обсяги імпортної електроенергії. Це, за словами міністра, дасть змогу вивільнити частину внутрішньої генерації для потреб населення.

Додамо, Кабінет міністрів  ухвалив постанову, яка зобов’язує надавачів комунальних послуг автоматично перераховувати плату за тепло, воду та вивезення сміття, якщо послуги не надавалися, надавалися не повністю або неналежної якості. Перерахунок відображатиметься у платіжках наступного місяця без звернень споживачів.

Автор:
Тетяна Гойденко