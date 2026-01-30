Уряд дозволив автоматичний перерахунок комунальних платежів при відсутності тепла чи води

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка зобов’язує надавачів комунальних послуг автоматично перераховувати плату за тепло, воду та вивезення сміття, якщо послуги не надавалися, надавалися не повністю або неналежної якості. Перерахунок відображатиметься у платіжках наступного місяця без звернень споживачів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінрозвитку громад та територій.

Перерахунок комунальних платежів

Рішення підготувало Міністерство розвитку громад та територій з урахуванням наслідків масованих обстрілів, зокрема у січні 2026 року. Через атаки у кількох містах, зокрема в Києві, виникли тривалі перебої з теплопостачанням і водопостачанням.

Наразі у столиці тривають відновлювальні роботи: тепло вже повертають приблизно в 250 будинків. Загалом після останніх обстрілів без теплопостачання залишалися мешканці близько 6 тисяч багатоповерхівок, частина з яких залишалася без тепла двічі.

Постанова передбачає:

Виконавці комунальних послуг фіксують по кожному багатоквартирному будинку, скільки днів послуги були відсутні або надавалися неналежної якості.

За дні, коли послуги не надавалися через ліквідацію наслідків обстрілів чи аварій, плата не нараховується.

Вартість послуг перераховується за весь період їх ненадання, неповного або неналежного надання.

Результати перерахунку автоматично відображаються у платіжках наступного місяця — без необхідності звернення від споживачів.

Постанова набирає чинності з дня публікації та застосовується з 1 січня 2026 року.

Як нараховується платіжка за тепло

Нагадаємо, у Києві будинки з лічильниками тепла сплачують за фактично спожиті гігакалорії. У будинках без приладів облік здійснюється за тепловим навантаженням, з урахуванням фактичних годин подачі тепла та середньомісячної температури.

Через аварійні відключення електроенергії система враховує перерви в роботі теплоносія: при вимкненні світла батареї охолоджуються, але після відновлення електропостачання будинок "добирає" тепло, тому економія у рахунках мінімальна.

Для будинків з "незалежною" системою опалення плата нараховується за даними оператора розподілу електроенергії. Мешканці або управителі можуть ініціювати коригування нарахувань, надавши інформацію про схему теплопостачання та фактичні години відсутності електрики.

Київ без тепла

Через масовані атаки на критичну інфраструктуру Києва сотні багатоповерхових будинків залишаються без теплопостачання.

У Деснянському районі Києва триває одна з найгостріших гуманітарних криз цієї зими - сотні будинків залишилися без тепла на тлі масованих російських атак по енергетичній інфраструктурі. В умовах морозів і тривалих відключень проблема опалення виходить далеко за межі локальної аварії й перетворюється на системний виклик для міста.

При цьому в районі проживає майже пів мільйона людей — стільки ж, скільки в обласних центрах на кшталт Вінниці, Хмельницького, Житомира чи Полтави. Про масштаби кризи, відсутність резервних рішень та обмежені повноваження районної влади в інтерв’ю для Delo.ua розповів голова Деснянського району Максим Бахматов.