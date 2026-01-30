Правительство разрешило автоматический перерасчет коммунальных платежей при отсутствии тепла или воды

Кабинет министров принял постановление, обязывающее предоставлятелей коммунальных услуг автоматически перечислять плату за тепло, воду и вывоз мусора, если услуги не предоставлялись, предоставлялись не полностью или ненадлежащее качество. Перерасчет будет отображаться в платежках в следующем месяце без обращений потребителей.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минразвития общин и территорий.

Перерасчет коммунальных платежей

Решение подготовило Министерство развития общин и территорий с учетом последствий массированных обстрелов, в частности, в январе 2026 года. Из-за атак в нескольких городах, в частности в Киеве, возникли длительные перебои с теплоснабжением и водоснабжением.

В столице продолжаются восстановительные работы: тепло уже возвращают примерно в 250 домов. В общем, после последних обстрелов без теплоснабжения оставались жители около 6 тысяч многоэтажек, часть из которых оставалась без тепла дважды.

Постановление предусматривает:

Исполнители коммунальных услуг фиксируют по каждому многоквартирному дому, сколько дней услуги отсутствовали или предоставлялись ненадлежащее качество.

За дни, когда услуги не предоставлялись по ликвидации последствий обстрелов или аварий, плата не начисляется.

Стоимость услуг перечисляется за весь период их непредоставления, неполного или ненадлежащего предоставления.

Результаты перерасчета автоматически отображаются в платежках следующего месяца без необходимости обращения от потребителей.

Постановление вступает в силу дня публикации и применяется с 1 января 2026 года.

Как начисляется платежка за тепло

Напомним, в Киеве дома со счетчиками тепла платят за фактически потребленные гигакалории. В домах без приборов учет осуществляется по тепловой нагрузке с учетом фактических часов подачи тепла и среднемесячной температуры.

Из-за аварийных отключений электроэнергии система учитывает перерывы в работе теплоносителя: при выключении света батареи охлаждаются, но после восстановления электроснабжения дом "подбирает" тепло, поэтому экономия в счетах минимальна.

Для домов с "независимой" системой отопления плата начисляется по данным оператора распределения электроэнергии. Жители или управляющие могут инициировать корректировку начислений, предоставив информацию о схеме теплоснабжения и фактических часах отсутствия электричества.

Киев без тепла

Из-за массированных атак на критическую инфраструктуру Киева сотни многоэтажных домов остаются без теплоснабжения.

В Деснянском районе Киева продолжается один из острейших гуманитарных кризисов этой зимой – сотни домов остались без тепла на фоне массированных российских атак по энергетической инфраструктуре. В условиях морозов и длительных отключений проблема отопления выходит далеко за пределы локальной аварии и превращается в системный вызов для города.

При этом в районе проживает почти полмиллиона человек — столько же, сколько в областных центрах типа Винницы, Хмельницкого, Житомира или Полтавы. О масштабах кризиса, отсутствии резервных решений и ограниченных полномочиях районных властей в интервью для Delo.ua рассказал глава Деснянского района Максим Бахматов.