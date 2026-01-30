- Категория
Правительство разрешило автоматический перерасчет коммунальных платежей при отсутствии тепла или воды
Кабинет министров принял постановление, обязывающее предоставлятелей коммунальных услуг автоматически перечислять плату за тепло, воду и вывоз мусора, если услуги не предоставлялись, предоставлялись не полностью или ненадлежащее качество. Перерасчет будет отображаться в платежках в следующем месяце без обращений потребителей.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минразвития общин и территорий.
Перерасчет коммунальных платежей
Решение подготовило Министерство развития общин и территорий с учетом последствий массированных обстрелов, в частности, в январе 2026 года. Из-за атак в нескольких городах, в частности в Киеве, возникли длительные перебои с теплоснабжением и водоснабжением.
В столице продолжаются восстановительные работы: тепло уже возвращают примерно в 250 домов. В общем, после последних обстрелов без теплоснабжения оставались жители около 6 тысяч многоэтажек, часть из которых оставалась без тепла дважды.
Постановление предусматривает:
- Исполнители коммунальных услуг фиксируют по каждому многоквартирному дому, сколько дней услуги отсутствовали или предоставлялись ненадлежащее качество.
- За дни, когда услуги не предоставлялись по ликвидации последствий обстрелов или аварий, плата не начисляется.
- Стоимость услуг перечисляется за весь период их непредоставления, неполного или ненадлежащего предоставления.
- Результаты перерасчета автоматически отображаются в платежках следующего месяца без необходимости обращения от потребителей.
Постановление вступает в силу дня публикации и применяется с 1 января 2026 года.
Как начисляется платежка за тепло
Напомним, в Киеве дома со счетчиками тепла платят за фактически потребленные гигакалории. В домах без приборов учет осуществляется по тепловой нагрузке с учетом фактических часов подачи тепла и среднемесячной температуры.
Из-за аварийных отключений электроэнергии система учитывает перерывы в работе теплоносителя: при выключении света батареи охлаждаются, но после восстановления электроснабжения дом "подбирает" тепло, поэтому экономия в счетах минимальна.
Для домов с "независимой" системой отопления плата начисляется по данным оператора распределения электроэнергии. Жители или управляющие могут инициировать корректировку начислений, предоставив информацию о схеме теплоснабжения и фактических часах отсутствия электричества.
Киев без тепла
Из-за массированных атак на критическую инфраструктуру Киева сотни многоэтажных домов остаются без теплоснабжения.
В Деснянском районе Киева продолжается один из острейших гуманитарных кризисов этой зимой – сотни домов остались без тепла на фоне массированных российских атак по энергетической инфраструктуре. В условиях морозов и длительных отключений проблема отопления выходит далеко за пределы локальной аварии и превращается в системный вызов для города.
