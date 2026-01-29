Нет оснований: "Киевводоканал" откинул идею с выгребными ямами на Троещине

"Киевводоканал" заявил, что идея обустройства временных уличных туалетов или выгребных ям не целесообразна и не имеет под собой реальных оснований.

Как пишет Delo.ua, об этом идет речь в сообщении "Киевводоканала".

Там напомнили, что в последние дни в СМИ и соцсетях распространяется информация о возможном замерзании канализационных сетей на Троещине и необходимости обустройства выгребных ям.

Могут ли замерзнуть канализационные сети?

Отмечается, что обслуживаемые предприятием дворовые канализационные сети проложены глубже уровня промерзания грунта. А сточные воды имеют плюсовую температуру и постоянно двигаются, "поэтому замерзнуть такие сети не могут".

"Также важно уточнение, о котором часто забывают: трубы, идущие непосредственно от дома к первому канализационному колодцу, относятся к внутридомовым системам. Их состояние и обслуживание — ответственность балансодержателей домов, а не „Киевводоканала"", — отмечают в компании.

Ямы на Троещине рыть не будут

"Киевводоканал" убеждает, что в микрорайоне Троещина и в целом в Киеве канализационные сети работают стабильно, в штатном режиме и обеспечивают непрерывный водоотвод, в том числе при отключениях электроэнергии.

" Пока случаев полного или частичного замерзания канализационных труб не зафиксировано", - уверяют в компании.

Там назвали идею обустройства временных уличных туалетов или выгребных ям нецелесообразной и "не имеющей под собой реальных оснований".

Что происходит на Троещине

В Деснянском районе Киева продолжается один из острейших гуманитарных кризисов этой зимой — сотни домов остались без тепла на фоне массированных российских атак по энергетической инфраструктуре. В условиях морозов и длительных отключений проблема отопления выходит далеко за пределы локальной аварии и превращается в системный вызов для города.

При этом в районе проживает почти полмиллиона человек — столько же, сколько в областных центрах типа Винницы, Хмельницкого, Житомира или Полтавы. О масштабах кризиса, отсутствии резервных решений и ограниченных полномочиях районных властей в интервью для Delo.ua рассказал глава Деснянского района Максим Бахматов.