Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,77

--0,19

EUR

51,23

-0,00

Наличный курс:

USD

43,10

42,95

EUR

51,55

51,30

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Нет оснований: "Киевводоканал" откинул идею с выгребными ямами на Троещине

трубы
Канализационные сети не могут замерзнуть / КГГА

"Киевводоканал" заявил, что идея обустройства временных уличных туалетов или выгребных ям не целесообразна и не имеет под собой реальных оснований.

Как пишет Delo.ua, об этом идет речь   в сообщении "Киевводоканала".

Там напомнили, что в последние дни в СМИ и соцсетях распространяется информация о возможном замерзании канализационных сетей на Троещине и необходимости обустройства выгребных ям.

Могут ли замерзнуть канализационные сети?

Отмечается, что обслуживаемые предприятием дворовые канализационные сети проложены глубже уровня промерзания грунта. А сточные воды имеют плюсовую температуру и постоянно двигаются, "поэтому замерзнуть такие сети не могут".

"Также важно уточнение, о котором часто забывают: трубы, идущие непосредственно от дома к первому канализационному колодцу, относятся к внутридомовым системам. Их состояние и обслуживание — ответственность балансодержателей домов, а не „Киевводоканала"", — отмечают в компании.

Ямы на Троещине рыть не будут

"Киевводоканал" убеждает, что в микрорайоне Троещина и в целом в Киеве канализационные сети работают стабильно, в штатном режиме и обеспечивают непрерывный водоотвод, в том числе при отключениях электроэнергии.

" Пока случаев полного или частичного замерзания канализационных труб не зафиксировано", - уверяют в компании.

Там назвали идею обустройства временных уличных туалетов или выгребных ям нецелесообразной и "не имеющей под собой реальных оснований".

Что происходит на Троещине

В Деснянском районе Киева продолжается один из острейших гуманитарных кризисов этой зимой — сотни домов остались без тепла на фоне массированных российских атак по энергетической инфраструктуре. В условиях морозов и длительных отключений проблема отопления выходит далеко за пределы локальной аварии и превращается в системный вызов для города.

При этом в районе проживает почти полмиллиона человек — столько же, сколько в областных центрах типа Винницы, Хмельницкого, Житомира или Полтавы. О масштабах кризиса, отсутствии резервных решений и ограниченных полномочиях районных властей в интервью для Delo.ua рассказал   глава Деснянского района Максим Бахматов.

Автор:
Светлана Манько