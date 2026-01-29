В "Киевтеплоэнерго" объяснили, как начислят платежки за тепло в условиях отсутствия отопления

В "Киевтеплоэнерго" разъяснили, сколько будут платить киевляне за пользование теплом во время прекращения поставок отопления в столице.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Киевтеплоэнерго".

Как начисляется платежка за тепло

Как пояснили в компании, дома со счетчиками тепла оплачивают фактически потребленное тепло по показаниям прибора учета. В домах без счетчиков начисления за тепло производятся на основе данных о периодах отсутствия электроэнергии и подачи тепла клиентам.

"Объемы тепла, потребленного Киевом в январе, были обусловлены прежде всего температурой воздуха. Среднесуточная температура составляла – 0,3°С (для сравнения – в декабре – 0,7°С). Зато перерывы в электроснабжении существенно не повлияли на объемы потребленного тепла Киевом в январе", - Киев.

Там добавляют, что это объясняется тем, что из-за отсутствия электричества в течение четырех часов батареи и вода в домовом контуре охлаждаются, температура теплоносителя падает почти вдвое.

После восстановления электроснабжения дом начинает стремительно «добирать» тепло, чтобы согреть внутридомовую систему до начальных параметров. Такие скачки происходят каждый раз при выключении света.

"Соответственно, существенной экономии по сравнению со стабильным потреблением либо нет, либо она минимальна", – констатируют в "Киевтеплоэнерго".

По данным компании, почти 90% многоэтажек Киева имеют домовые счетчики тепла, фиксирующие фактически потребленные объемы тепла. Соответственно клиенты платят за потребленные домом гигакалории.

Остальные дома, где технически невозможно установить прибор учета, стоимость отопления рассчитывается на основе тепловой нагрузки с учетом фактического количества часов поставки тепловой энергии и среднемесячной температуры наружного воздуха.

В "Киевтеплоэнерго" отмечают, что в условиях аварийных отключений электроэнергии из-за повреждения инфраструктуры при начислениях по теплу домам без счетчиков учитываются собственные данные о перерывах в работе теплоисточников, информация от управляющих дома и ДТЭК «Киевские электросети».

Для домов с «независимой» системой отопления (с теплообменником, когда централизованно подаваемый теплоноситель не смешивается с теплоносителем во внутридомовой системе отопления) плата за потребленное тепло начисляется на основе данных оператора системы распределения электроэнергии в Киеве. Таких домов в столице около 50-ти.

В "Киевтеплоэнерго" сообщили, что жильцы или управляющие этими зданиями могут самостоятельно инициировать корректировку начислений, добавив к письменному обращению данные о схеме теплоснабжения и справку о количестве часов отсутствия электроэнергии.

Киев без тепла

Из-за массированных атак на критическую инфраструктуру Киева 639 многоэтажных домов остаются без теплоснабжения.

В Деснянском районе Киева продолжается один из острейших гуманитарных кризисов этой зимой — сотни домов остались без тепла на фоне массированных российских атак по энергетической инфраструктуре. В условиях морозов и длительных отключений проблема отопления выходит далеко за пределы локальной аварии и превращается в системный вызов для города.

При этом в районе проживает почти полмиллиона человек — столько же, сколько в областных центрах типа Винницы, Хмельницкого, Житомира или Полтавы. О масштабах кризиса, отсутствии резервных решений и ограниченных полномочиях районных властей в интервью для Delo.ua рассказал глава Деснянского района Максим Бахматов.