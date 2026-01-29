У "Київтеплоенерго" пояснили, як нарахують платіжки за тепло в умовах відсутності опалення

У "Київтеплоенерго" роз’яснили, скільки сплачуватимуть кияни за користування теплом під час припинення постачання опалення у столиці.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Київтеплоенерго".

Як нараховується платіжка за тепло

Як пояснили в компанії, будинки з лічильниками тепла сплачують за фактично спожите тепло за показаннями приладу обліку. У будинках без лічильників нарахування за тепло здійснюються на основі даних про періоди відсутності електроенергії та подачі тепла клієнтам.

"Обсяги тепла, яке спожив Київ у січні, були зумовлені насамперед температурою повітря. Середньодобова температура становила – 0,3°С (для порівняння – в грудні – 0,7°С). Натомість перерви у електропостачанні суттєво не вплинули на обсяги спожитого тепла Києвом в січні", - зауважують у "Київтеплоенерго".

Там додають, що це пояснюється тим, що через відсутність електрики впродовж чотирьох годин батареї і вода в будинковому контурі охолоджуються, температура теплоносія падає майже вдвічі.

Натомість після відновлення електропостачання будинок починає стрімко «добирати» тепло, щоб зігріти внутрішньобудинкову систему до початкових параметрів. Такі стрибки відбуваються щоразу при вимкненні світла.

"Відповідно, суттєвої економії порівняно зі стабільним споживанням або немає, або вона мінімальна", - констатують в "Київтеплоенерго".

За даними компанії, майже 90% багатоповерхівок Києва мають будинкові лічильники тепла, які фіксують фактично спожиті обсяги тепла. Відповідно, клієнти сплачують за спожиті будинком гігакалорії.

Решті будинків, де технічно неможливо встановити прилад обліку, вартість опалення розраховується на основі теплового навантаження з урахуванням фактичної кількості годин постачання теплової енергії та середньомісячної температури зовнішнього повітря.

У "Київтеплоенерго" наголошують, що в умовах аварійних відключень електроенергії через пошкодження інфраструктури при нарахуваннях за тепло будинкам без лічильників враховуються власні дані про перерви в роботі теплоджерел, інформація від управителів будинку та ДТЕК «Київські електромережі».

Для будинків з «незалежною» системою опалення (з теплообмінником, коли теплоносій, що подається централізовано, не змішується з теплоносієм у внутрішньобудинковій системі опалення) плата за спожите тепло нараховується на основі даних оператора системи розподілу електроенергії в Києві. Таких будинків у столиці близько 50-ти.

В "Київтеплоенерго" повідомили, що мешканці або управителі цих будівель можуть самостійно ініціювати коригування нарахувань, додавши до письмового звернення дані про схему теплопостачання та довідку про кількість годин відсутності електроенергії.

Київ без тепла

Через масовані атаки на критичну інфраструктуру Києва 639 багатоповерхових будинків залишаються без теплопостачання.

У Деснянському районі Києва триває одна з найгостріших гуманітарних криз цієї зими — сотні будинків залишилися без тепла на тлі масованих російських атак по енергетичній інфраструктурі. В умовах морозів і тривалих відключень проблема опалення виходить далеко за межі локальної аварії й перетворюється на системний виклик для міста.

При цьому в районі проживає майже пів мільйона людей — стільки ж, скільки в обласних центрах на кшталт Вінниці, Хмельницького, Житомира чи Полтави. Про масштаби кризи, відсутність резервних рішень та обмежені повноваження районної влади в інтерв’ю для Delo.ua розповів голова Деснянського району Максим Бахматов.