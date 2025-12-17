Енергоефективні будинки Києва в листопаді зекономили 20–40% на опаленні

У листопаді платіжки за опалення в енергоефективних багатоповерхівках Києва були на 20–40% менші, ніж у будинках без енергомодернізації. Вартість опалення одного квадратного метра в таких будинках становила близько 11–16 грн, тоді як у звичайних багатоповерхівках міста — у середньому 19,8 грн за кв. м.

про це інформує пресслужба КМДА.

За підсумками першого місяця опалювального сезону в енергоефективних будинках Києва опалення одного квадратного метра коштувало близько 11–16 грн. У звичайних багатоповерхівках столиці середня ціна за кв. м становила 19,8 грн.

Листопад 2025 року був одним із найтепліших за останні роки — середня температура повітря сягала +6,2°С, тоді як у минулому році вона становила +2,7°С. Така погода також вплинула на розмір платіжок, і кияни заплатили за опалення дещо менше, ніж зазвичай. Для порівняння, у листопаді 2024 року вартість опалення одного квадратного метра житла становила 21,7 грн — майже на 2 грн більше, ніж цього року.

Серед учасників міських програм енергоефективності лідерами заощадження стали будинки на вул. Автозаводській, 5-А, вул. Райдужній, 20 та вул. Анни Ахматової, 6.

У будинку на вул. Автозаводській, 5-А провели реконструкцію індивідуального теплового пункту (ІТП), утеплили фасад і модернізували інженерні та електричні мережі. Завдяки цьому вартість опалення у листопаді склала 11,17 грн за квадратний метр.

На вул. Райдужній, 20, крім реконструкції ІТП, утеплення фасаду та модернізації мереж, також замінили вікна та двері. Вартість опалення одного квадратного метра тут становила 14,98 грн.

Ще одним лідером за енергоефективністю став будинок на вул. Анни Ахматової, 6. Завдяки реконструкції лише ІТП мешканці змогли суттєво заощадити: опалення одного квадратного метра обійшлося в 15,92 грн.

У "Київтеплоенерго" наголошують, що для визначення енергоефективних заходів у будинку необхідно провести енергоаудит. Саме він покаже, що необхідно виконати першочергово. Але, як показує практика, будинки, які найбільше зекономили, реконструювали індивідуальний тепловий пункт, замінили вікна та двері, утеплили дах і фасад, модернізували освітлення й електричні мережі.

