Тарифи на опалення залежать від теплоспоживання кожного будинку: як відбувається розрахунок

У Києві тарифи на теплову енергію для населення протягом цього опалювального сезону лишаються незмінними, а їх вартість залежить від теплоспоживання кожного окремого будинку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє КП "Київтеплоенерго".

Зазначається, що понад 90% багатоквартирних житлових будинків столиці – фактично всі будівлі, де є технічна можливість – оснащені будинковими лічильниками.

"Саме тому вартість залежить від зовнішньої температури повітря та обсягів спожитого в будинку тепла, а також рівня енергоефективних заходів, зокрема можливості регулювати температуру", - пояснюють в "Київтеплоенерго".

Там додають, що попри зростання вартості складових, насамперед природного газу, тарифи на опалення для киян лишаються незмінними вже 6 років поспіль. Вартість однієї гігакалорії теплової енергії становить 1654,41 грн, а один кубічний метр гарячої води – 97,89 грн.

Зауважимо, що Київ розпочав опалювальний сезон у житловому фонді 29 жовтня .

Від чого залежить тариф

Як уточнюють у комунальному підприємстві, якщо будинковий лічильник встановлений, то зафіксовані ним обсяги спожитого тепла розподіляють між усіма квартирами, враховуючи площу помешкань.

Також на тій же пропорційній основі сплачуються витрати на загальнобудинкові потреби та місця загального користування (МЗК) – коридори, технічні приміщення тощо.

Якщо в будинку є і загальний, і квартирні лічильники, то власники квартир із лічильником сплачують відповідно до показань свого приладу та нарахування за МЗК.

"Важливо знати, що згідно з вимогами чинного законодавства, в опалювальний сезон квартира не може повністю відключатися від тепла та передавати показники, рівні «0». Це дозволяє уникнути зловживань і маніпуляцій, коли в холодну пору року окремі мешканці обігрівають помешкання за рахунок сусідів", - зауважують в "Київтеплоенерго".

Для квартир без лічильників у таких будинках платіжка формується наступним чином. Від показань будинкового лічильника віднімаються сумарні показання всіх квартирних лічильників та витрати на загальнобудинкові потреби. Залишок розподіляється між квартирами без лічильників пропорційно опалювальній площі. Але існують випадки, коли багато мешканців можуть не передати показання, що викривляє баланс спожитого тепла. Тому, щоб убезпечити квартири без лічильників від завищених нарахувань, законом передбачена максимальна частка споживання тепла для однієї оселі.

Якщо будинковий лічильник відсутній, то нарахування здійснюється на підставі затвердженого урядом алгоритму.У цьому випадку вартість опалення розраховується на основі теплового навантаження будинку з урахуванням фактичної кількості годин постачання теплової енергії та середньомісячної температури зовнішнього повітря.

Теплове навантаження будинку визначається при проєктуванні будинку, і це максимальна кількість тепла, необхідна для його обігріву, враховуючи роботу всіх інженерних систем – опалення, водопостачання, вентиляції тощо.

Нагадаємо, станом на початок грудня опалювальний сезон в Україні повністю запущено, попри виклики, пов'язані з повномасштабною війною. По всій країні працює понад 99% котелень.