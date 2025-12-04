Тарифы на отопление зависят от теплопотребления каждого дома: как производится расчет

В Киеве тарифы на тепловую энергию для населения в течение отопительного сезона остаются неизменными, а их стоимость зависит от теплопотребления каждого отдельного дома.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает КП "Киевтеплоэнерго".

Отмечается, что более 90% многоквартирных жилых домов столицы – фактически все здания, где есть техническая возможность, – оснащены домовыми счетчиками.

"Именно поэтому стоимость зависит от внешней температуры воздуха и объемов потребленного в доме тепла, а также уровня энергоэффективных мер, в частности, возможности регулировать температуру", - объясняют в "Киевтеплоэнерго".

Там добавляют, что, несмотря на рост стоимости составляющих, прежде всего природного газа, тарифы на отопление для киевлян остаются неизменными уже 6 лет подряд. Стоимость одной гигакалории тепловой энергии составляет 1654,41 грн ., а один кубический метр горячей воды – 97,89 грн.

Отметим, что Киев начал отопительный сезон в жилом фонде 29 октября.

От чего зависит тариф

Как уточняют в коммунальном предприятии, если домовой счетчик установлен, то зафиксированные им объемы потребленного тепла распределяют между всеми квартирами, учитывая площадь жилья.

Также на той же пропорциональной основе оплачиваются расходы на общедомовые нужды и места общего пользования (МЗК) – коридоры, технические помещения.

Если в доме есть и общий, и квартирные счетчики, то владельцы квартир со счетчиком платят в соответствии с показаниями своего прибора и начисления по МЗК.

"Важно знать, что согласно требованиям действующего законодательства, в отопительный сезон квартира не может полностью отключаться от тепла и передавать показатели, равные «0». Это позволяет избежать злоупотреблений и манипуляций, когда в холодное время года отдельные жильцы обогревают жилье за счет соседей", - отмечают в "Киевтеплоэнерго".

Для квартир без счетчиков в таких домах платежка формируется следующим образом. Из показаний домового счетчика вычитаются суммарные показания всех квартирных счетчиков и расходы на общедомовые нужды. Остаток распределяется между квартирами без счетчиков пропорционально отапливаемой площади. Но есть случаи, когда многие жители могут не передать показания, искажающие баланс потребленного тепла. Поэтому, чтобы обезопасить квартиры без счетчиков от завышенных начислений, законом предусмотрена максимальная доля потребления тепла для одного дома.

Если домовой счетчик отсутствует, то начисление производится на основании утвержденного правительством алгоритма. В этом случае стоимость отопления рассчитывается на основе тепловой нагрузки здания с учетом фактического количества часов поставки тепловой энергии и среднемесячной температуры наружного воздуха.

Тепловая нагрузка дома определяется при проектировании дома, и это максимальное количество тепла, необходимое для его обогрева, учитывая работу всех инженерных систем – отопления, водоснабжения, вентиляции и т.п.

Напомним, по состоянию на начало декабря отопительный сезон в Украине полностью запущен, несмотря на вызовы, связанные с полномасштабной войной. По всей стране работает более 99% котельных.