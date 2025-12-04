Запланована подія 2

Категория
Новости
Дата публикации
Херсонская ТЭЦ остановила работу из-за атаки РФ: без тепла более 40 тысяч человек

Александр Прокудин.
Александр Прокудин. Фото: t.me/olexandrprokudin

Из-за массированных обстрелов российской армии Херсонская тепловая электростанция (ТЭЦ) испытала серьезные разрушения и временно остановила работу. Без отопления осталось 470 домов.

Как пишет Delo.ua, об этом   сообщил   глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, в результате обстрелов повреждения получили помещение и оборудование станции. Оккупанты атаковали энергетический объект дронами, артиллерией и другими видами вооружения.

Из-за атак врага ТЭЦ приостановила работу, в результате чего временно без тепла остались 470 домов — это более 40,5 тысяч абонентов.

"Будем рассматривать варианты альтернативного теплоснабжения для тех домов, которые были подключены к ТЭЦ. Параллельно ведем переговоры с партнерами, чтобы обеспечить херсонцев электрическими обогревателями и другими обогревательными средствами", - подчеркнул Прокудин.

Ранее в Министерстве энергетики сообщали, что в результате российских атак в Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции.

Светлана Манько