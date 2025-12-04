Ночные атаки оставили ряд областей без света: по Украине вводятся графики отключений

В результате атак врага на энергетическую инфраструктуру Украины по состоянию на утро 4 декабря электроснабжение отсутствует у тысяч потребителей в трех областях. Без света остались потребители в Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго .

По данным ведомства, больше всего от вражеских обстрелов пострадала Донецкая область, где обесточено более 60 тысяч потребителей.

В Одесской области без электроснабжения остается более 51 тысячи потребителей.

На Днепропетровщине обесточено 1,6 тысяч потребителей.

Как сообщается, аварийно-восстановительные работы продолжаются непрерывно. Энергетические бригады работают в сложных условиях, чтобы максимально быстро вернуть свет в дома и объекты критической инфраструктуры пострадавших регионов.

"Сегодня во всех регионах Украины с 00.00 до 23.59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", - добавили в Минэнерго.

В то же время в ДТЭК отметили, что в Одесской области 9 500 семей удалось переподключить по резервным схемам. Еще 51 800 – временно без света.

Энергетики уже работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электричество.

По данным ГСЧС, в результате ударов по Одессе пострадали пять человек.

Возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, повреждено административное здание, рядом расположены многоэтажки и легковые автомобили.

В отдельных квартирах из-за ударной волны оказались заблокированы два человека, которых спасатели совместно с полицейскими деблокировали и передали медикам.

Пожар удалось быстро ликвидировать, невзирая на повторный сигнал воздушной тревоги.

Фото: ГСЧС

Напомним, 28 ноября из-за поврежденного энергообъекта жители города Славутич остались без электроснабжения.