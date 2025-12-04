Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,20

--0,13

EUR

49,23

+0,04

Наличный курс:

USD

42,27

42,18

EUR

49,35

49,20

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Ночные атаки оставили ряд областей без света: по Украине вводятся графики отключений

отключение света
Ряд областей остались без света / Shutterstock

В результате атак врага на энергетическую инфраструктуру Украины по состоянию на утро 4 декабря электроснабжение отсутствует у тысяч потребителей в трех областях. Без света остались потребители в Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго .

По данным ведомства, больше всего от вражеских обстрелов пострадала Донецкая область, где обесточено более 60 тысяч потребителей.

В Одесской области без электроснабжения остается более 51 тысячи потребителей.

На Днепропетровщине обесточено 1,6 тысяч потребителей.

Как сообщается, аварийно-восстановительные работы продолжаются непрерывно. Энергетические бригады работают в сложных условиях, чтобы максимально быстро вернуть свет в дома и объекты критической инфраструктуры пострадавших регионов.

"Сегодня во всех регионах Украины с 00.00 до 23.59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", - добавили в Минэнерго.

В то же время в ДТЭК отметили, что в Одесской области 9 500 семей удалось переподключить по резервным схемам. Еще 51 800 – временно без света.

Энергетики уже работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электричество.

По данным ГСЧС, в результате ударов по Одессе пострадали пять человек.

Возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, повреждено административное здание, рядом расположены многоэтажки и легковые автомобили.

В отдельных квартирах из-за ударной волны оказались заблокированы два человека, которых спасатели совместно с полицейскими деблокировали и передали медикам.

Пожар удалось быстро ликвидировать, невзирая на повторный сигнал воздушной тревоги.

Фото 2 — Ночные атаки оставили ряд областей без света: по Украине вводятся графики отключений
Фото: ГСЧС

Напомним, 28 ноября из-за поврежденного энергообъекта жители города Славутич остались без электроснабжения.

Автор:
Татьяна Бессараб