Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,19

--0,11

EUR

48,87

--0,08

Готівковий курс:

USD

42,40

42,30

EUR

49,24

49,05

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Місто Славутич залишилося без світла через ворожий удар

відключення світла
Місто Славутич залишилося без світла / Shutterstock

Сьогодні, 28 листопада, через пошкоджений енергооб'єкт жителі міста Славутича на Київщині залишилися без електропостачання. Наразі енергетики не мають можливості розпочати відновлювані роботи.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Чернігівобленерго".

"Внаслідок обстрілу через пошкодження енергооб'єкту без електропостачання залишилося місто Славутич Київської області", — йдеться у повідомленні.

В Чернігівобленерго запевнили споживачів: "Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт".

Довідково

Славутич — місто в межах Любецької селищної громади Чернігівського району Чернігівської області, але юридично підпорядковане органам влади Вишгородського району Київській області, на віддалі понад 200 кілометрів від міста Києва.

Ворог б’є по енергетиці України

27 листопада внаслідок ударів армії РФ по енергосистемі у Харківській області було впроваджено аварійні відключення.

26 листопада ворог атакував енергетичну інфраструктуру Донецької та Харківської областей. Для стабілізації ситуації в енергосистемі у Харківській, Сумській та Полтавській областях застосовані аварійні відключення. 

У ніч з 24 на 25 листопада Росія завдала удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в місті Києві, а також у Київській, Одеській, Чернігівській, Дніпропетровській та Харківській областях. Внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 40 тисяч споживачів у Київській області, 20 тисяч в Одеській, 13 тисяч у Чернігівській, понад 21 тисяча на Дніпропетровщині, та понад 8 тисяч на Харківщині.

Зауважимо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

Автор:
Тетяна Ковальчук