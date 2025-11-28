Місто Славутич залишилося без світла через ворожий удар

Сьогодні, 28 листопада, через пошкоджений енергооб'єкт жителі міста Славутича на Київщині залишилися без електропостачання. Наразі енергетики не мають можливості розпочати відновлювані роботи.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Чернігівобленерго".

"Внаслідок обстрілу через пошкодження енергооб'єкту без електропостачання залишилося місто Славутич Київської області", — йдеться у повідомленні.

В Чернігівобленерго запевнили споживачів: "Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт".

Довідково

Славутич — місто в межах Любецької селищної громади Чернігівського району Чернігівської області, але юридично підпорядковане органам влади Вишгородського району Київській області, на віддалі понад 200 кілометрів від міста Києва.

Ворог б’є по енергетиці України

27 листопада внаслідок ударів армії РФ по енергосистемі у Харківській області було впроваджено аварійні відключення.

26 листопада ворог атакував енергетичну інфраструктуру Донецької та Харківської областей. Для стабілізації ситуації в енергосистемі у Харківській, Сумській та Полтавській областях застосовані аварійні відключення.

У ніч з 24 на 25 листопада Росія завдала удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в місті Києві, а також у Київській, Одеській, Чернігівській, Дніпропетровській та Харківській областях. Внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 40 тисяч споживачів у Київській області, 20 тисяч в Одеській, 13 тисяч у Чернігівській, понад 21 тисяча на Дніпропетровщині, та понад 8 тисяч на Харківщині.

Зауважимо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.