Росія атакувала енергооб’єкти у п’яти областях та Києві: де аварійні відключення світла

У ніч з 24 на 25 листопада армія РФ завдала удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в місті Києві, а також у Київській, Одеській, Чернігівській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

Наслідки атаки

За даними відомства, внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 40 тисяч споживачів у Київській області, 20 тисяч в Одеській, 13 тисяч у Чернігівській, понад 21 тисяча на Дніпропетровщині, та понад 8 тисяч на Харківщині.

У всіх постраждалих регіонах тривають роботи з ліквідації наслідків масштабної ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру.

Для стабілізації ситуації в енергосистемі у Києві та Харківській, Полтавській і Сумській областях застосовані аварійні відключення.

Крім того, унаслідок нічного обстрілу в столиці тимчасово обмежили надання послуги теплопостачання.

Графіки відключень світла 25 листопада

У Міненерго нагадують, що у 25 листопада, по всій Україні застосовуються заходи з обмеження споживання електроенергії.

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

За інформацією "Укренерго", для стабілізації енергосистеми протягом майже цілої доби діятимуть такі обмеження:

Графіки погодинних відключень (ГПВ):

З 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг .

. Графіки обмеження потужності (ГОП):

З 00:00 до 23:59 – застосовуватимуться для промислових споживачів.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Інформація про зміни в енергопостачанні доступна на сторінках обленерго

Зауважимо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

Раніше Міненерго надало пояснення, чому графіки відключень електроенергії часто змінюються, а реальні відключення не збігаються з графіками.