Росія атакувала енергооб’єкти у п’яти областях та Києві: де аварійні відключення світла
У ніч з 24 на 25 листопада армія РФ завдала удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в місті Києві, а також у Київській, Одеській, Чернігівській, Дніпропетровській та Харківській областях.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.
Наслідки атаки
За даними відомства, внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 40 тисяч споживачів у Київській області, 20 тисяч в Одеській, 13 тисяч у Чернігівській, понад 21 тисяча на Дніпропетровщині, та понад 8 тисяч на Харківщині.
У всіх постраждалих регіонах тривають роботи з ліквідації наслідків масштабної ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру.
Для стабілізації ситуації в енергосистемі у Києві та Харківській, Полтавській і Сумській областях застосовані аварійні відключення.
Крім того, унаслідок нічного обстрілу в столиці тимчасово обмежили надання послуги теплопостачання.
Графіки відключень світла 25 листопада
У Міненерго нагадують, що у 25 листопада, по всій Україні застосовуються заходи з обмеження споживання електроенергії.
Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.
За інформацією "Укренерго", для стабілізації енергосистеми протягом майже цілої доби діятимуть такі обмеження:
- Графіки погодинних відключень (ГПВ):
- З 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг.
- Графіки обмеження потужності (ГОП):
- З 00:00 до 23:59 – застосовуватимуться для промислових споживачів.
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Інформація про зміни в енергопостачанні доступна на сторінках обленерго
Зауважимо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.
Раніше Міненерго надало пояснення, чому графіки відключень електроенергії часто змінюються, а реальні відключення не збігаються з графіками.