Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,37

+0,10

EUR

48,92

+0,21

Готівковий курс:

USD

42,60

42,48

EUR

49,35

49,15

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Росія атакувала енергооб’єкти у п’яти областях та Києві: де аварійні відключення світла

електроенергія
Ворог завдав удару по об’єктах енергетичної інфраструктури / Depositphotos

У ніч з 24 на 25 листопада армія РФ завдала удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в місті Києві, а також у Київській, Одеській, Чернігівській, Дніпропетровській та Харківській областях. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

Наслідки атаки

За даними відомства, внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 40 тисяч споживачів у Київській області, 20 тисяч в Одеській, 13 тисяч у Чернігівській, понад 21 тисяча на Дніпропетровщині, та понад 8 тисяч на Харківщині.

У всіх постраждалих регіонах тривають роботи з ліквідації наслідків масштабної ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру.

Для стабілізації ситуації в енергосистемі у Києві та Харківській, Полтавській і Сумській областях застосовані аварійні відключення.

Крім того, унаслідок нічного обстрілу в столиці тимчасово обмежили надання послуги теплопостачання.

Графіки відключень світла 25 листопада

У Міненерго нагадують, що у 25 листопада, по всій Україні  застосовуються заходи з обмеження споживання електроенергії.

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

За інформацією "Укренерго", для стабілізації енергосистеми протягом майже цілої доби діятимуть такі обмеження:

  • Графіки погодинних відключень (ГПВ):
  • З 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг.
  • Графіки обмеження потужності (ГОП):
  • З 00:00 до 23:59 – застосовуватимуться для промислових споживачів.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Інформація про зміни в енергопостачанні доступна на сторінках обленерго

Зауважимо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

Раніше Міненерго надало пояснення, чому графіки відключень електроенергії часто змінюються, а реальні відключення не збігаються з графіками. 

Автор:
Світлана Манько