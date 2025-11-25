Графіки не діють: у частині Києва після нічної атаки ввели екстрені відключення світла

За командою НЕК “Укренерго” на лівому березі Києва були застосовані екстрені відключення електроенергії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Це сталося після того, як у ніч проти 25 листопада ворог здійснив масовану комбіновану атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури, зокрема в столиці.

ДТЕК обіцяє оперативно інформувати про будь-які зміни в графіках та ситуації з енергопостачанням.

За повідомленням КМВА, у зв'язку з екстреними відключеннями стандартні графіки наразі не застосовуються.

Адміністрація закликає громадян розумно поставитися до споживання електроенергії та мінімізувати використання побутових приладів.

"Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки не діють. Енергетики закликають розумно поставитись до споживання електроенергії та мінімізувати використання енергоємних приладів. Спеціалісти працюють в цілодобовому режимі, щоб повернути повноцінне постачання світла до кожної домівки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в Міненерго, енергетики почнуть оцінку наслідків та відновлювальні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація.

За словами президента Володимира Зеленського, головний нічний російський удар був спрямований на Київ та область, де зафіксовано багато пошкоджень цивільної інфраструктури та житла.

"Зараз у Києві на місцях російських ударів працюють наші рятувальники. Основний російський удар уночі був по столиці та області, і в місті є багато пошкоджень житлових будинків та цивільної інфраструктури", - наголосив він.

Президент додав, що наразі відомо про 13 поранених і шістьох загиблих, і висловив співчуття рідним та близьким.

Атака на Київ 25 листопада

Російська армія 25 листопада атакували Київ ракетами й дронами. Унаслідок нічного обстрілу в столиці тимчасово обмежили надання послуги теплопостачання.

Наразі подача тепла обмежена для споживачів Печерського й Голосіївського районів і частини будівель у Шевченківському, Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому та Дніпровському районах.