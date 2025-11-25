- Категория
Графики не действуют: в части Киева после ночной атаки ввели экстренные отключения света
По команде НЭК "Укрэнерго" на Левом берегу Киева были применены экстренные отключения электроэнергии.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
Это произошло после того, как в ночь на 25 ноября враг совершил массированную комбинированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры, в том числе в столице.
ДТЭК обещает оперативно информировать о любых изменениях в графиках и ситуации с энергоснабжением.
По сообщению КМВА, в связи с экстренными отключениями стандартные графики пока не применяются.
Администрация призывает граждан разумно отнестись к потреблению электроэнергии и минимизировать использование бытовых приборов.
"Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики не действуют. Энергетики призывают разумно отнестись к потреблению электроэнергии и минимизировать использование энергоемких приборов. Специалисты работают в круглосуточном режиме, чтобы вернуть полноценную поставку света в каждый дом", - говорится в сообщении.
Как сообщили в Минэнерго, энергетики начнут оценку последствий и восстановительные работы, как только это позволит ситуация безопасности.
По словам президента Владимира Зеленского, главный ночной российский удар был направлен в Киев и область, где зафиксировано много повреждений гражданской инфраструктуры и жилья.
"Сейчас в Киеве на местах российских ударов работают наши спасатели. Основной российский удар ночью был по столице и области, и в городе много повреждений жилых домов и гражданской инфраструктуры", - подчеркнул он.
Президент добавил, что в настоящее время известно о тринадцати раненых и шести погибших, и выразил соболезнования родным и близким.
Атака на Киев 25 ноября
Напомним, российская армия 25 ноября атаковала Киев ракетами и дронами. В результате ночных обстрелов в столице временно ограничили предоставление услуги теплоснабжения.
Подача тепла ограничена для потребителей Печерского и Голосеевского районов и части зданий в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Дарницком и Днепровском районах.