В Yasno пояснили, чому рахунки за світло не зменшуються попри відключення електроенергії
Не всі українці стали отримувати менші платіжки за світло, хоч зіткнулися з тривалими відключеннями електроенергії.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє гендиректор Yasno Сергій Коваленко.
Він зауважив, що у мережі активно обговорюють рахунки за електроенергію під час відключень світла.
Чи зменшаться рахунки за світло під час відключень
Коваленко підкреслив, що наразі споживання електроенергії вже впало приблизно на 20%, але українці поки не бачать цього в платіжках.
"Менше споживаємо - менше платимо. Логіка пряма. Але зараз приходить багато питань: "Чому у мене сума не зменшилась?"", - наголосив гендиректор Yasno.
Він пояснив, що рахунки за листопад будуть у грудні, а масові тривалі відключення почались саме в листопаді. Тому ніхто ще фізично не міг побачити "ефект" у платіжках.
Коваленко нагадав, що жовтень був значно холодніший за минулий рік, відповідно, і споживання вийшло більшим.
Чому рахунки за світло не зменшуються навіть під час відключень електроенергії
В компанії Yasno нагадують, що через постійні атаки на енергетичну інфраструктуру в Україні у містах тривають відключення електроенергії, іноді по 10 і більше годин на добу. Водночас не всі споживачі помітять зменшення сум у рахунках.
За версією компанії, це відбувається через активніше споживання, коли світло є.
В Yasno пояснили, що після відновлення електропостачання багато людей одночасно включають потужні прилади - бойлери, обігрівачі, пральні машини. Це викликає різкий стрибок споживання.
Тому щомісячні витрати на електроенергію можуть залишатися на колишньому рівні, незважаючи на відключення, а то й збільшуватися.
Yasno рекомендує не включати одночасно всі потужні електроприлади, як тільки з'явиться світло, а робити це поступово хоча б у перші півгодини.
"Кожна родина може зменшити споживання електроенергії на 25–30% без втрати комфорту. Відключення світла можуть трохи допомогти, але без зміни звичок споживання після появи електрики люди все одно витрачатимуть звичну кількість", — резюмує Коваленко.
Зауважимо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.
Раніше Міненерго надало пояснення, чому графіки відключень електроенергії часто змінюються, а реальні відключення не збігаються з графіками.