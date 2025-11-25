Запланована подія 2

В Yasno пояснили, чому рахунки за світло не зменшуються попри відключення електроенергії

рахунок
Чому рахунки за світло не зменшуються попри відключення / Depositphotos

Не всі українці стали отримувати менші платіжки за світло, хоч зіткнулися з тривалими відключеннями електроенергії. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

Він зауважив, що у мережі активно обговорюють рахунки за електроенергію під час відключень світла.

Чи зменшаться рахунки за світло під час відключень

Коваленко підкреслив, що наразі споживання електроенергії вже впало приблизно на 20%, але українці поки не бачать цього в платіжках.

"Менше споживаємо - менше платимо. Логіка пряма. Але зараз приходить багато питань: "Чому у мене сума не зменшилась?"", - наголосив гендиректор Yasno.

Він пояснив, що рахунки за листопад будуть у грудні, а масові тривалі відключення почались саме в листопаді. Тому ніхто ще фізично не міг побачити "ефект" у платіжках.

Коваленко нагадав, що жовтень був значно холодніший за минулий рік, відповідно, і споживання вийшло більшим.

Чому рахунки за світло не зменшуються навіть під час відключень електроенергії

В компанії Yasno нагадують, що через постійні атаки на енергетичну інфраструктуру в Україні у містах тривають відключення електроенергії, іноді по 10 і більше годин на добу. Водночас не всі споживачі помітять зменшення сум у рахунках.

За версією компанії, це відбувається через активніше споживання, коли світло є.

В Yasno пояснили, що після відновлення електропостачання багато людей одночасно включають потужні прилади - бойлери, обігрівачі, пральні машини. Це викликає різкий стрибок споживання.

Тому щомісячні витрати на електроенергію можуть залишатися на колишньому рівні, незважаючи на відключення, а то й збільшуватися.

Yasno рекомендує не включати одночасно всі потужні електроприлади, як тільки з'явиться світло, а робити це поступово хоча б у перші півгодини.

"Кожна родина може зменшити споживання електроенергії на 25–30% без втрати комфорту. Відключення світла можуть трохи допомогти, але без зміни звичок споживання після появи електрики люди все одно витрачатимуть звичну кількість", — резюмує Коваленко.

Зауважимо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

Раніше Міненерго надало пояснення, чому графіки відключень електроенергії часто змінюються, а реальні відключення не збігаються з графіками. 

Автор:
Світлана Манько