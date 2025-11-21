В ДТЕК та Yasno пояснили, чому побільшало годин без світла в Україні

Графіки відключень світла для українців стали жорсткішими через те, що доставляти електроенергію від працюючих атомних електростанцій стає дедалі складніше.

Як повідомляє Delo.ua, про це написав на сторінці у Facebook генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Годин без світла побільшало: чому так відбувається?

Коваленко пояснив, що ворог б’є не лише по станціях, а й по мережах. Тому доставляти електроенергію від працюючих атомних станцій стає все складніше. Він нагадав, що під час останньої масованої атаки на енергетичну інфраструктуру 7 областей були під ударами, внаслідок чого:

3 АЕС через пошкодження мереж знизили потужність;

2 АЕС із початку листопада працюють зі зменшеною генерацією, а після останнього обстрілу втратили ще одну високовольтну лінію;

1 АЕС втратила частину зовнішнього підключення.

"У результаті маємо 4 реактори з 9, які працюють на зниженій потужності. Сюди ж додається необхідність проводити ремонтні роботи на низці ліній. А з огляду на похолодання навантаження на енергосистему лише зростає", - констатує Коваленко.

Він переконує, що енергетики працюють 24/7 та щодня роблять усе можливе, щоб світла стало більше. Але з кожним обстрілом стає складніше

Пояснення ДТЕК

Масові відключення електроенергії в Україні останніми днями спричинили удари Росії по енергетиці. Армія РФ б'є не тільки по генерації, але й по системах передачі енергії, через що вироблену електрику неможливо надати споживачам, пояснили в компанії ДТЕК.

Енергетики зазначили, що під час російського масованого ракетно-дронового обстрілу 19 листопада були пошкоджені не тільки об'єкти генерації, але й об'єкти передачі електроенергії: трансформатори, підстанції.

"Водночас через похолодання зросло споживання електроенергії, що створило додатковий тиск на енергомережу", — наголосили в ДТЕК.

Графіки відключення на 21 листопада

21 листопада обмеження споживання електроенергії діятимуть у більшості регіонів України

Графіки для населення діятимуть з 00:00 до 23:59 обсягом від 2,5 до 4 черг.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Інформація про зміни в енергопостачанні доступна на сторінках обленерго.

Зауважимо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

Раніше Міненерго надало пояснення, чому графіки відключень електроенергії часто змінюються, а реальні відключення не збігаються з графіками.