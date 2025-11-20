Більша половина реакторів АЕС в Україні працюють зі зниженою потужністю – МАГАТЕ

Три українські атомні електростанції зменшили потужність та втратили підключення до високовольтних ліній електропередач через вчорашній російський обстріл.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Там зауважили, що нестабільна ситуація з ядерною безпекою під час війни в Україні була підтверджена на трьох діючих атомних електростанціях 19 листопада, коли чотири з дев'яти реакторів знизили потужність після атак РФ, які ще більше дестабілізували українську електромережу.

В МАГАТЕ нагадали, що дві електростанції – Хмельницька та Рівненська – вже знизили виробництво електроенергії внаслідок військових дій на початку цього місяця.

19 листопада обидві електростанції ще більше знизили виробництво після того, як кожна з них втратила підключення до однієї зі своїх високовольтних ліній електропередач.

11 дронів біля АЕС

Третя діюча АЕС, Південно-Українська, також втратила зв'язок з високовольтною лінією електропередач. У радіусі одного кілометра від ядерного об'єкта виявили 11 дронів.

"Запорізька атомна електростанція — не єдина станція, що постраждала від нестабільності електромережі. Військові дії продовжують впливати на електромережу по всій Україні", — заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, в “Енергоатомі” підтвердили, що другий енергоблок Хмельницької АЕС експлуатується з пошкодженою турбіною, тому не працює на повну потужність.