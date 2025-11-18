Хмельницька та Рівненська АЕС працюють на зниженій потужності вже десять днів – МАГАТЕ

Хмельницька та Рівненська атомні електростанції працюють на зниженій потужності вже десять днів після російської атаки на критично важливу електричну підстанцію.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Зазначається, що через атаку на електропідстанцію Хмельницька та Рівненська АЕС були відключені від однієї з двох ліній електропередачі напругою 750 кВ. Також оператор енергосистеми наказав зменшити виробництво електроенергії на реакторах.

У МАГАТЕ підкреслили, що станом на 17 листопада одну з пошкоджених ліній уже відновлено, а інша й досі не працює, тому три реактори продовжують працювати на знижній потужності.

Підстанції є ключовими вузлами електромережі, адже саме в них здійснюється перетворення та регулювання рівнів напруги для забезпечення стабільної передачі електроенергії. Для атомних електростанцій вони незамінні, оскільки забезпечують зовнішнє енергоживлення, необхідне для роботи систем безпеки та охолодження.

"Надійне зовнішнє електропостачання є життєво важливим для підтримки та функціонування систем ядерної безпеки. З цією метою експерти агентства продовжуватимуть оцінювати функціональність підстанцій, що мають критичне значення для ядерної безпеки та захищеності, у рамках спеціальних експертних місій", – наголосив гендиректора МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Також в МАГАТЕ нагадали, що одна з двох ліній електропередачі окупованої Запорізької АЕС ("Дніпровська") була відключена ввечері у п’ятницю, 14 листопада, після спрацювання на ЗАЕС системи захисту. Причина відключення лінії все ще з’ясовується.

Україна скликає термінове засідання МАГАТЕ через обстріл росіянами підстанцій

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що російські атаки на підстанції біля Хмельницької та Рівненської АЕС не були випадковими, а свідомо спланованими.

"Росія навмисно ставить під загрозу ядерну безпеку в Європі. Необхідне термінове реагування міжнародної спільноти", — наголосив Сибіга.

Він додав, що Україна закликає МАГАТЕ якнайшвидше розглянути ситуацію та вжити заходів для запобігання подальшим загрозам.

Окремо міністр звернувся до держав, які підтримують принципи ядерної безпеки, зокрема Китаю та Індії, із закликом вимагати від Росії припинення атак на енергетичну інфраструктуру.

Сибіга підкреслив, що лише спільний міжнародний тиск може змусити Москву відмовитися від "ядерного шантажу" і запобігти можливим катастрофічним наслідкам.