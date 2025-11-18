Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,02

EUR

48,79

--0,20

Готівковий курс:

USD

42,19

42,10

EUR

49,15

48,95

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Хмельницька та Рівненська АЕС працюють на зниженій потужності вже десять днів – МАГАТЕ

Рівненська АЕС
Рівненська АЕС / Енергоатом

Хмельницька та Рівненська атомні електростанції працюють на зниженій потужності вже десять днів після російської атаки на критично важливу електричну підстанцію.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Зазначається, що через атаку на електропідстанцію Хмельницька та Рівненська АЕС були відключені від однієї з двох ліній електропередачі напругою 750 кВ. Також оператор енергосистеми наказав зменшити виробництво електроенергії на реакторах.

У МАГАТЕ підкреслили, що станом на 17 листопада одну з пошкоджених ліній уже відновлено, а інша й досі не працює, тому три реактори продовжують працювати на знижній потужності.

Підстанції є ключовими вузлами електромережі, адже саме в них здійснюється перетворення та регулювання рівнів напруги для забезпечення стабільної передачі електроенергії. Для атомних електростанцій вони незамінні, оскільки забезпечують зовнішнє енергоживлення, необхідне для роботи систем безпеки та охолодження.

"Надійне зовнішнє електропостачання є життєво важливим для підтримки та функціонування систем ядерної безпеки. З цією метою експерти агентства продовжуватимуть оцінювати функціональність підстанцій, що мають критичне значення для ядерної безпеки та захищеності, у рамках спеціальних експертних місій", – наголосив гендиректора МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Також в МАГАТЕ нагадали, що одна з двох ліній електропередачі окупованої Запорізької АЕС ("Дніпровська") була відключена ввечері у п’ятницю, 14 листопада, після спрацювання на ЗАЕС системи захисту. Причина відключення лінії все ще з’ясовується.

Україна скликає термінове засідання МАГАТЕ через обстріл росіянами підстанцій

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що російські атаки на підстанції біля Хмельницької та Рівненської АЕС не були випадковими, а свідомо спланованими.

"Росія навмисно ставить під загрозу ядерну безпеку в Європі. Необхідне термінове реагування міжнародної спільноти", — наголосив Сибіга.

Він додав, що Україна закликає МАГАТЕ якнайшвидше розглянути ситуацію та вжити заходів для запобігання подальшим загрозам.

Окремо міністр звернувся до держав, які підтримують принципи ядерної безпеки, зокрема Китаю та Індії, із закликом вимагати від Росії припинення атак на енергетичну інфраструктуру.

Сибіга підкреслив, що лише спільний міжнародний тиск може змусити Москву відмовитися від "ядерного шантажу" і запобігти можливим катастрофічним наслідкам.

Автор:
Світлана Манько
Online трансляція "GET Business Festival"
Івент