Нова загроза блекауту: Запорізька АЕС втратила основну лінію електропостачання

14 листопада Запорізька АЕС втратила живлення від однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі і працює лише на одній лінії, що підвищує ризики повного знеживлення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Енергоатому".

ЗАЕС працює на одній лінії електропередачі

14 листопада о 16:18 за київським часом Запорізька атомна електростанція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній - 750 кВ "ЗАЕС–Дніпровська", яка забезпечувала основний канал постачання електроенергії на тимчасово окупований об’єкт.

У результаті станція наразі отримує живлення для власних потреб лише через одну працюючу лінію, що підвищує ризики повного знеструмлення.

Забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування, знову під загрозою, наголошують в пресслужбі.

"У разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий одинадцятий блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 листопада поблизу ЗАЕС розпочалося чергове локальне припинення вогню, щоб провести ремонтні роботи.

Окупована РФ Запорізька АЕС залишалася на одній лінії живлення 750 кВ з 7 травня, після того як було пошкоджено останню резервну лінію 330 кВ "Феросплавна-1".

Додамо, що надійне і стабільне зовнішнє електропостачання було визначене генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі одним із семи невід’ємних стовпів ядерної безпеки та одним із п'яти принципів для запобігання ймовірній аварії та забезпечення цілісності окупованої ЗАЕС.

23 вересня внаслідок чергової провокації з боку російських військових було пошкоджено лінію електропередачі 750 кВ "Дніпровська", яка живила ЗАЕС від української енергосистеми.

Енергетики відновили живлення 23 жовтня.