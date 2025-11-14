Запланована подія 2

Новая угроза блекаута: Запорожская АЭС потеряла основную линию электроснабжения

ЗАЭС
ЗАЭС работает на одной линии электропередачи / Энергоатом

14 ноября Запорожская АЭС потеряла питание от одной из двух внешних линий электропередачи и работает только на одной линии, что повышает риски полного обесточивания.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Энергоатома".

ЗАЭС работает на одной линии электропередачи

14 ноября в 16:18 по киевскому времени Запорожская атомная электростанция потеряла питание одной из двух внешних линий - 750 кВ "ЗАЭС-Днепровская", которая обеспечивала основной канал поставки электроэнергии на временно оккупированный объект.

В результате станция получает питание для собственных нужд только через одну работающую линию, что повышает риски полного обесточивания.

Обеспечение внешнего питания станции, необходимого для безопасного функционирования, вновь под угрозой подчеркивают в пресс-службе.

"В случае полного отключения от энергосистемы на ЗАЭС может произойти очередной одиннадцатый блекаут, что будет представлять серьезную угрозу радиационной безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 ноября вблизи ЗАЭС началось очередное локальное прекращение огня, чтобы провести ремонтные работы.

Оккупированная РФ Запорожская АЭС оставалась на одной линии питания 750 кВ с 7 мая, после того как была повреждена последняя резервная линия 330 кВ "Ферросплавная-1".

Добавим, что надежное и стабильное внешнее электроснабжение было определено генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси одним из семи неотъемлемых столбов ядерной безопасности и одним из пяти принципов для предотвращения вероятной аварии и обеспечения целостности оккупированной ЗАЭС.

23 сентября в результате очередной провокации со стороны российских военных была повреждена линия электропередачи 750 кВ "Днепровская", питавшая ЗАЭС от украинской энергосистемы.

Энергетики возобновили питание 23 октября.

Автор:
Ольга Опенько