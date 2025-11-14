- Категория
Новая угроза блекаута: Запорожская АЭС потеряла основную линию электроснабжения
14 ноября Запорожская АЭС потеряла питание от одной из двух внешних линий электропередачи и работает только на одной линии, что повышает риски полного обесточивания.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Энергоатома".
ЗАЭС работает на одной линии электропередачи
14 ноября в 16:18 по киевскому времени Запорожская атомная электростанция потеряла питание одной из двух внешних линий - 750 кВ "ЗАЭС-Днепровская", которая обеспечивала основной канал поставки электроэнергии на временно оккупированный объект.
В результате станция получает питание для собственных нужд только через одну работающую линию, что повышает риски полного обесточивания.
Обеспечение внешнего питания станции, необходимого для безопасного функционирования, вновь под угрозой подчеркивают в пресс-службе.
"В случае полного отключения от энергосистемы на ЗАЭС может произойти очередной одиннадцатый блекаут, что будет представлять серьезную угрозу радиационной безопасности", - говорится в сообщении.
Напомним, 7 ноября вблизи ЗАЭС началось очередное локальное прекращение огня, чтобы провести ремонтные работы.
Оккупированная РФ Запорожская АЭС оставалась на одной линии питания 750 кВ с 7 мая, после того как была повреждена последняя резервная линия 330 кВ "Ферросплавная-1".
Добавим, что надежное и стабильное внешнее электроснабжение было определено генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси одним из семи неотъемлемых столбов ядерной безопасности и одним из пяти принципов для предотвращения вероятной аварии и обеспечения целостности оккупированной ЗАЭС.
23 сентября в результате очередной провокации со стороны российских военных была повреждена линия электропередачи 750 кВ "Днепровская", питавшая ЗАЭС от украинской энергосистемы.
Энергетики возобновили питание 23 октября.