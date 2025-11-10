На ЗАЭС впервые за полгода восстановили резервное наружное питание после ремонта

Запорожскую атомную электростанцию впервые за 6 месяцев подключили к резервному внешнему электроснабжению после того, как завершился ремонт линии электропередачи "Ферросплавная-1".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отмечается, что линия 330 кВ "Ферросплавная-1" была повторно подключена к ЗАЭС Украины 8 ноября в 19:43 по местному времени после ремонта, что впервые за шесть месяцев обеспечило крайне необходимое резервное питание.

В МАГАТЭ это событие назвали "еще одним важным шагом в усилиях по предотвращению ядерной аварии во время войны".

В то же время в МАГАТЭ считают, что ситуация с внешним электроснабжением на станции остается "чрезвычайно нестабильной": на протяжении более трех с половиной лет войны ЗАЭС десять раз теряла доступ к нему.

"Потребовалось несколько недель, чтобы дойти до этого момента, когда станция вновь получила доступ к двум линиям электропередач. Общая ситуация остается очень нестабильной, и наша важная миссия в Украине еще далеко не завершена", - сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Заметим, что шесть реакторов ЗАЭС не производят электроэнергию уже более трех лет и все они остановлены. Но станции все еще нужна электроэнергия для:

питание насосов, охлаждающих активные зоны реакторов;

охлаждение отработанного топлива;

предотвращение расплавления с возможным радиоактивным выбросом

Напомним, 7 ноября вблизи ЗАЭС началась очередная локальная остановка огня, чтобы провести ремонтные работы.

Оккупированная РФ Запорожская АЭС оставалась на одной линии питания 750 кВ с 7 мая, после того как была повреждена последняя резервная линия 330 кВ "Ферросплавная-1".

Напомним, что надежное и стабильное внешнее электроснабжение было определено генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси одним из семи неотъемлемых столбов ядерной безопасности и одним из пяти принципов для предотвращения вероятной аварии и обеспечения целостности оккупированной ЗАЭС.

23 сентября в результате очередной провокации со стороны российских военных была повреждена линия электропередачи 750 кВ "Днепровская", питавшая ЗАЭС от украинской энергосистемы.

Энергетики возобновили питание 23 октября.