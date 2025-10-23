На Запорожской АЭС закончился блекаут: энергетики возобновили питание

Энергетики возобновили питание временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Это позволило вывести станцию из блэкаута, в котором она находилась в течение последнего месяца.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила министр энергетики Светлана Гринчук.

По ее словам, после завершения ремонта линии 750 кВ "Днепровская" продолжается ремонт линии 330 кВ "Ферросплавная".

Гринчук напомнила, что в течение блэкаута безопасность крупнейшей в Европе атомной станции поддерживалась исключительно за счет работы аварийных дизель-генераторов. Это создавало беспрецедентную угрозу ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но всего европейского континента.

Глава Минэнерго отметила, что причиной месячного обесточивания стали действия российских оккупационных войск, систематически обстреливающих и повреждающих линии электропередач, соединяющих ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

"42 раза с начала полномасштабного вторжения украинские энергетики восстанавливали линии питания станции. В то же время единственным путем гарантирования долгосрочной ядерной безопасности является полная демилитаризация, деоккупация Запорожской АЭС и возвращение ее под полный законный контроль украинского оператора - НАЭК "Энергоатом"", - подчеркнула "Энергоатом".

Напомним, ремонтные работы стали возможны после установления местных зон прекращения огня возле ЗАЭС.

10-й блекаут за время оккупации станции

23 сентября в результате очередной провокации со стороны российских военных были повреждены линию электропередачи, питавшая ЗАЭС от украинской энергосистемы. Это десятый блекаут с начала российской оккупации станции.

"По информации "Укрэнерго", на контролируемой Украиной территории эта линия исправна, и никаких технических препятствий для ее использования не существовало. Но оккупационная администрация ЗАЭС сознательно не подключала электростанцию до линии электропередачи 750 кВт, чтобы продолжить дезинформационную кампанию против Украины.

Линия электропередачи, питавшая ЗАЭС от украинской энергосистемы, была повреждена в результате очередной провокации со стороны российских военных. С тех пор станция получала электроэнергию от дизельных генераторов, которые со своей стороны предназначены только для аварийного питания и не способны длительное время. обеспечивать потребности атомного объекта .

Оккупированная РФ Запорожская АЭС оставалась на одной линии питания 750 кВ рекордные почти пять месяцев, с 7 мая, после того как была повреждена последняя резервная линия 330 кВ.

Напомним, что надежное и стабильное внешнее электроснабжение было определено генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси одним из семи неотъемлемых столбов ядерной безопасности и одним из пяти принципов для предотвращения вероятной аварии и обеспечения целостности оккупированной ЗАЭС.