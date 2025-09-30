На Запорожской АЭС может закончиться топливо для работы генераторов: Госатомрегулирование предупреждает о риске аварии

Оккупированная россиянами Запорожская атомная электростанция остается полностью отрезанной от украинской энергосистемы. В настоящее время критически важные системы безопасности станции работают исключительно на резервных дизельных генераторах. Это создает серьезные риски ядерной и радиационной безопасности.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

Там отмечают, что игнорирование оккупантами требований и принципов ядерной и радиационной безопасности, обстрелы российскими войсками линий электропередач и их повреждение – все эти действия вполне могут привести к развитию событий по худшему сценарию.

Может не хватить топлива

"Пока точно не известно, какие запасы дизельного топлива на промышленной площадке ЗАЭС и сколько времени смогут работать дизельные генераторы, чтобы обеспечивать работу систем безопасности и систем важных для безопасности. Прежде всего, речь идет о работе систем охлаждения облученного ядерного топлива, находящегося во всех шести реакторах и в бассейнах выдержки", - отметил глава. радиационной безопасности Украины Олег Кориков.

Он отметил, что если в ближайшее время оккупанты не создадут соответствующих условий для восстановления связи ЗАЭС с украинской энергосистемой, а дизельное топливо на промышленной площадке закончится, вполне вероятно развитие аварийной ситуации, которая будет иметь радиационные последствия не только для Украины, но и для европейских стран.

Что говорит МАГАТЭ

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудил с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой ситуацию на Запорожской АЭС.

Дипломат подчеркнул, что оккупанты украли АЭС и пытаются принудительно ее интегрировать в российскую сеть, "несмотря на растущий риск ядерного инцидента".

"Мы согласились, что мир не может этого допустить. Мы считаем, что временный механизм управления МАГАТЭ над Запорожской АЭС является единственным реалистичным вариантом, оставшимся в краткосрочной перспективе. Позиция Украины остается неизменной: ЗАЭС должна быть возвращена законному владельцу Украины как можно скорее", – резюмировал Сибига.

Блэкаут на ЗАЭС

23 сентября на Запорожской АЭС произошло отключение единой линии электропередачи, по которой станция получала питание от украинской энергосистемы. Это десятый блекаут с начала российской оккупации станции.

Как сообщалось, оккупационная администрация ЗАЭС сознательно не подключает оккупированную электростанцию к линии электропередачи 750 кВт после отключения, несмотря на отсутствие технических препятствий для этого на подконтрольной Украине территории, заявила НАЭК "Энергоатом".

По ее данным, линия электропередачи, питавшая ЗАЭС от украинской энергосистемы, была повреждена в результате очередной провокации со стороны российских военных. С этого времени она получает электроэнергию от дизельных генераторов, которые, со своей стороны, предназначены только для аварийного питания и не способны длительно обеспечивать потребности станции.

Оккупированная РФ Запорожская АЭС оставалась на одной линии питания 750 кВ рекордные почти пять месяцев, с 7 мая, после того как была повреждена последняя резервная линия 330 кВ.

Напомним, что надежное и стабильное внешнее электроснабжение было определено генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси одним из семи неотъемлемых столбов ядерной безопасности и одним из пяти принципов для предотвращения вероятной аварии и обеспечения целостности оккупированной ЗАЭС.

Кроме того, сотрудники МАГАТЭ фиксируют ухудшение ситуации с системой охлаждения реакторов оккупированной россиянами Запорожской АЭС, которые находятся в состоянии холодного останова.