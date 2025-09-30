На Запорізькій АЕС може закінчитися паливо для роботи генераторів: Держатомрегулювання попереджає про ризик аварії

Окупована росіянами Запорізька атомна електростанція залишається повністю відрізаною від української енергосистеми. Наразі критично важливі системи безпеки станції працюють виключно на резервних дизельних генераторах. Це створює серйозні ризики для ядерної та радіаційної безпеки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України.

Там наголошують, що ігнорування окупантами вимог та принципів ядерної та радіаційної безпеки, обстріли російськими військами ліній електропередач та їх пошкодження, – всі ці дії цілком можуть призвести до розвитку подій за найгіршим сценарієм.

Може не вистачити палива

"Наразі точно не відомо, які запаси дизельного палива на промисловому майданчику ЗАЕС і скільки часу зможуть працювати дизельні генератори, щоб забезпечувати роботу систем безпеки та систем важливих для безпеки. Передусім, йдеться про роботу систем охолодження опроміненого ядерного палива, що перебуває в усіх шести реакторах та в басейнах витримки", - зазначив голова Держатомрегулювання – головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков.

Він зауважив, що якщо найближчим часом окупанти не створять відповідних умов для відновлення зв’язку ЗАЕС з українською енергосистемою, а дизельне паливо на промисловому майданчику закінчиться, цілком ймовірний розвиток аварійної ситуації, яка матиме радіаційні наслідки не лише для України, а й для європейських країн.

Що каже МАГАТЕ

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі обговорив з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою ситуацію на Запорізькій АЕС.

Дипломат підкреслив, що окупанти вкрали АЕС та намагаються примусово її інтегрувати у російську мережу, "незважаючи на зростаючий ризик ядерного інциденту".

"Ми погодилися, що світ не може цього допустити. Ми вважаємо, що тимчасовий механізм управління МАГАТЕ над Запорізькою АЕС є єдиним реалістичним варіантом, що залишився в короткостроковій перспективі. Позиція України залишається незмінною: ЗАЕС повинна бути повернута законному власнику України якомога швидше", – резюмував Сибіга.

Блекаут на ЗАЕС

23 вересня на Запорізькій АЕС сталося відключення єдиної лінії електропередачі, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми. Це десятий блекаут від початку російської окупації станції.

Як повідомлялося, окупаційна адміністрація ЗАЕС свідомо не підключає окуповану електростанцію до лінії електропередачі 750 кВт після відключення попри відсутність технічних перешкод для цього на підконтрольній Україні території, заявила НАЕК "Енергоатом".

За її даними, лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми, було пошкоджено внаслідок чергової провокації з боку російських військових. Відтоді вона отримує електроенергію від дизельних генераторів, які, зі свого боку, призначені тільки для аварійного живлення і не здатні тривалий час забезпечувати потреби станції.

Окупована РФ Запорізька АЕС залишалася на одній лінії живлення 750 кВ рекордні майже п'ять місяців, з 7 травня, після того як було пошкоджено останню резервну лінію 330 кВ.

Нагадаємо, що надійне і стабільне зовнішнє електропостачання було визначене генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі одним із семи невід’ємних стовпів ядерної безпеки та одним із п'яти принципів для запобігання ймовірній аварії та забезпечення цілісності окупованої ЗАЕС.

Окрім цього, співробітники МАГАТЕ фіксують погіршення ситуації з системою охолодження реакторів окупованої росіянами Запорізької АЕС, які знаходяться в стані холодного зупину.