Запорізька АЕС працює на дизельних генераторах: Росія навмисне не відновлює електроживлення

Окупована Запорізька атомна електростанція залишається без зовнішнього електроживлення та працює на дизельних генераторах, оскільки росіяни навмисне не підключають її до української енергомережі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що ЗАЕС змушена працювати на дизель-генераторах через блекаут, що створює критичну ситуацію, яка загрожує безпеці не лише України, а й країнам Європи.

В "Енергоатомі" нагадали, що 23 вересня внаслідок чергової провокації з боку російських військових було пошкоджено лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми.

"За інформацією "Укренерго", на контрольованій Україною території ця лінія є справною, і жодних технічних перешкод для її використання не існує", - підкреслили в "Енергоатомі".

В компанії наголосили, що окупанти навмисне не підключають станцію до енергопостачання, аби продовжити дезінформаційну кампанію проти України.

"Таким чином вони свідомо наражають на небезпеку мільйони людей на всьому континенті. Дизель-генератори призначені лише для аварійного живлення і не здатні тривалий час забезпечувати потреби станції. Їх зупинка може призвести до втрати контролю над ядерною безпекою об’єкта", - попередили в "Енергоатомі".

У компанії вкотре закликали міжнародну спільноту посилити тиск на країну-агресора, щоб запобігти радіаційній та ядерній катастрофі.

Натомість окупанти стверджують, що територію біля ЗАЕС та пошкодженої лінії енергопостачання обстрілюють українські військові. Тому, мовляв, "терміни її відновлення спрогнозувати неможливо".

На ЗАЕС порушено майже всі стовпи ядерної безпеки

На Запорізькій АЕС порушено шість із семи "стовпів ядерної безпеки". Йдеться про сім ключових компонентів ядерного та фізичного захисту, визначених МАГАТЕ на початку повномасштабного російського вторгнення:

фізична цілісність;

справність обладнання;

відсутність тиску на персонал;

надійне електропостачання;

безперервна логістика;

радіаційний контроль;

функціонування каналів зв'язку.

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі підкреслив, що на ЗАЕС залишилася лише одна зовнішня лінія електропередачі, що створює "серйозні ризики для безпеки". Він нагадав, що всі шість реакторів станції перебувають у стані холодного зупину, і, за нинішніх умов, жоден реактор не може бути безпечно запущений.

Зауважимо, протягом останнього часу співробітники МАГАТЕ фіксують погіршення ситуації з системою охолодження реакторів окупованої росіянами Запорізької АЕС, які знаходяться в стані холодного зупину.

ЗАЕС не вистачає води, оскільки російські військові підірвали греблю Каховського водосховища, яке забезпечувало водоспоживання атомного об’єкту. Тому рівень води у водосховищі-охолоджувачі продовжує знижуватися.

Наразі МАГАТЕ наполягає на негайному будівництві насосної станції для охолодження реакторів Запорізької АЕС