Через триваючий блекаут на Запорізькій АЕС можливий сценарій Фукусіми - The Guardian

Зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції, що перебуває під контролем Росії, відключене вже понад три дні, що стало рекордним збоєм і викликало серйозне занепокоєння щодо безпеки на шестиреакторному майданчику.

Про це інформує Delo.ua з посиланням The Guardian.

Після відключення останньої лінії електропередач о 16:56 у вівторок станція працює на аварійних генераторах, які забезпечують охолодження та критичні системи безпеки. Немає жодних ознак, що зовнішнє живлення буде відновлено найближчим часом.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав ситуацію "глибоко тривожною" та провів зустріч із Володимиром Путіним у четвер, проте проблема залишається невирішеною.

Західні експерти та українські чиновники побоюються, що Росія створює кризу для зміцнення контролю над станцією, яка є найбільшою в Європі, і може вживати ризикованих заходів для запуску хоча б одного реактора в умовах війни.

"Росія використовує атомну електростанцію як розмінну монету", — зазначив один український урядовець, тоді як фахівець Greenpeace охарактеризував окупацію як "нову критичну і потенційно катастрофічну фазу".

Стрес-тести після аварії на Фукусімі у 2011 році передбачають, що АЕС має витримувати 72 години без зовнішнього живлення. За даними українських джерел, такого перевищення ще не тестували.

Росія захопила станцію у березні 2022 року. Реактори, які колись могли забезпечувати електроенергією 4 млн домогосподарств, були переведені в холодну зупинку з міркувань безпеки.

Зовнішнє живлення на Запоріжжі раніше втрачалося дев’ять разів, проте цього разу лінія електропередач була пошкоджена на російській території, приблизно за милю від станції. Російські оператори заявляють, що ремонт ускладнюється "постійними обстрілами з боку українських сил", хоча Україна стверджує, що не веде обстрілів по території станції.

МАГАТЕ повідомило, що дизельного палива достатньо для роботи генераторів до 20 днів. Проте Гроссі застеріг, що відсутність зовнішнього живлення збільшує ймовірність ядерної аварії. Сім із 18 генераторів забезпечують охолодження, але їх вихід з ладу може призвести до неконтрольованого нагрівання ядерного палива у шести реакторах протягом тижнів, що загрожує розплавленням.

Сценарій нагадує аварію на Фукусімі, де через землетрус і цунамі генератори не змогли підтримати охолодження, що призвело до розплавлення трьох активних зон за три дні.

Є ознаки, що Росія прокладає нову лінію електропередач через окуповані території, аби подати енергію на станцію та виставити себе "рятівником". Аналіз супутникових знімків Greenpeace показав будівельні роботи на відстані 125 миль від російської мережі у Маріуполі, а також дамбу через вхідний канал для забезпечення безпечного водопостачання.

Тиждень тому російський директор станції Юрій Черничук заявив, що інтеграція об’єкта в російську мережу "перебуває на завершальній стадії", хоча перезапуск реактора під час війни є безпрецедентним.

Фахівці Greenpeace та українські експерти закликають МАГАТЕ втрутитися та застерегти Росію від небезпечних дій.

Нагадаємо, 23 вересня на Запорізькій АЕС сталося відключення єдиної лінії електропередачі, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми. ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів. Це десятий блекаут від початку російської окупації станції.

Окрім цього, співробітники МАГАТЕ фіксують погіршення ситуації з системою охолодження реакторів окупованої росіянами Запорізької АЕС, які знаходяться в стані холодного зупину.