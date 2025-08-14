Запланована подія 2

На Запорожской АЭС ухудшилась ситуация: МАГАТЭ зафиксировало проблемы с системой охлаждения реакторов

Запорожская АЭС, работник МАГАТЭ
На Запорожской АЭС повышаются проблемы с водоснабжением реакторов. / Википедия

В последние две недели сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) фиксируют ухудшение ситуации с системой охлаждения реакторов временно оккупированной россиянами Запорожской АЭС, которые находятся в состоянии холодного останова. Повышение радиации не зафиксировано.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"Нарушений ядерной безопасности на станции не обнаружено, пострадавших нет, а с помощью оборудования МАГАТЭ члены группы не выявили повышения уровня радиации. Во время сегодняшнего обхода группа обнаружила обгоревшие деревья рядом с градирнями", — отметил он.

Группа получила техническую информацию о распределении воды по всей площадке, включая информацию о подаче воды в системы ядерной безопасности и обеспечения.

По словам Гросси, специалисты агентства зафиксировали "рост трудностей с обеспечением надежного водоснабжения шести реакторов и их систем безопасности в состоянии холодной остановки, особенно в условиях жаркой погоды, когда интенсивность испарения высока".

По его словам, шесть реакторов ЗАЭС находятся в состоянии холодной остановки с весны 2024 года, но им по-прежнему нужна охлаждающая вода для систем безопасности, активных зон реакторов и бассейнов выдержки отработанного топлива.

Глава МАГАТЭ также обратил внимание на то, что ситуация с внешним электроснабжением Запорожской АЭС остается уязвимой.

"7 мая станция потеряла связь с последней оставшейся резервной линией электропередачи напряжением 330 кВ, что привело к ее зависимости от единой линии электропередачи напряжением 750 кВ", — сообщил он.

В свою очередь, министр энергетики Светлана Гринчук подчеркнула : "Позиция Украины остается неизменной: единственным путем к восстановлению ядерной безопасности и стабильности в регионе является полная демилитаризация Запорожской АЭС и ее возвращение под полный контроль Украины".

Напомним, 12 августа в районе грузового порта временно оккупированной Запорожской атомной электростанции наблюдалось задымление. Тогда Минэнерго предупредили, что любые провокации или военные действия на атомной станции "могут привести к непредсказуемым и катастрофическим последствиям для всего континента".

Автор:
Татьяна Ковальчук