Россияне обстреляли кризисный центр ЗАЭС: Украина призывает мир к безотлагательным действиям

В результате российских обстрелов Запорожья 10 августа был поврежден внешний кризисный центр Запорожской АЭС . Жертв среди персонала нет, но здание офиса частично разрушено.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Внешний кризисный центр является неотъемлемой частью системы безопасности станции. В условиях, когда оккупационное руководство ЗАЭС блокирует автоматическую передачу данных о ядерном и радиационном состоянии через систему IRMIS МАГАТЭ, именно специалисты этого центра ведут непрерывный мониторинг радиационной обстановки в зоне наблюдения на подконтроль."

В ведомстве отметили, что единственным путем восстановления ядерной безопасности и стабильности в регионе является полная демилитаризация Запорожской АЭС и ее возвращение под полный контроль законного оператора - АО "НАЭК "Энергоатом".

По словам министра энергетики Светланы Гринчук, российское нападение на инфраструктуру для мониторинга радиационной обстановки является очередным свидетельством безответственной политики агрессора. Она подчеркнула, что такие действия создают реальную ядерную угрозу всей Европе, а не только Украине.

Министерство энергетики призывает международные организации и иностранных партнеров усилить санкционное давление на агрессора и принять безотлагательные меры по прекращению обстрелов объектов ядерной инфраструктуры Украины.

Напомним, в июле специалисты МАГАТЭ, находящиеся на Запорожской АЭС, зафиксировали интенсивную стрельбу на территории ЗАЭС в ночь на воскресенье в течение около часа, а уже утром гильзы из стрелкового оружия были обнаружены вблизи реакторов № 5 и № 6.

Ситуация на станции остается очень напряженной. Оккупированная Запорожская атомная электростанция более семи недель оставалась подключенной только к одной внешней линии электроснабжения, необходимой для охлаждения шести реакторов и отработанного ядерного топлива.