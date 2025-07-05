Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,72

--0,09

EUR

49,18

+0,04

Наличный курс:

USD

41,70

41,62

EUR

49,55

49,35

Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинские энергетики возобновили линию питания в Запорожскую АЭС после обстрелов

Запорожская АЭС
Ситуация на станции остается очень напряженной

Украинские энергетики возобновили электроснабжение временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Одна из линий электропередачи, соединяющая ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины, была повреждена в результате очередных обстрелов со стороны российских войск.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

Несмотря на риски и сложные условия, специалисты оперативно проделали ремонтные работы. В 21:11 воздушную линию снова подключили к станции, что позволило возобновить подачу электроэнергии из украинской энергосети.

4 июлявраг ударил по линии электропередач, соединяющей временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины, что повлекло за собой блекаут на электростанции.

Ситуация на станции остается очень напряженной. Оккупированная Запорожская атомная электростанция более семи недель оставалась   подключенной только к одной внешней линии   электроснабжение, необходимое для охлаждения шести реакторов и отработанного ядерного топлива.

Автор:
Татьяна Гойденко