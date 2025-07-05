Украинские энергетики возобновили линию питания в Запорожскую АЭС после обстрелов

Украинские энергетики возобновили электроснабжение временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Одна из линий электропередачи, соединяющая ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины, была повреждена в результате очередных обстрелов со стороны российских войск.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

Несмотря на риски и сложные условия, специалисты оперативно проделали ремонтные работы. В 21:11 воздушную линию снова подключили к станции, что позволило возобновить подачу электроэнергии из украинской энергосети.

4 июлявраг ударил по линии электропередач, соединяющей временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины, что повлекло за собой блекаут на электростанции.

Ситуация на станции остается очень напряженной. Оккупированная Запорожская атомная электростанция более семи недель оставалась подключенной только к одной внешней линии электроснабжение, необходимое для охлаждения шести реакторов и отработанного ядерного топлива.