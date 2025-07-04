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На Запорожской АЭС произошел блекаут из-за удара россиян

ЗАЭС
Удар россиян нанес блекаут на ЗАЭС

4 июля Враг ударил по линии электропередач, соединяющей временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины, что повлекло за собой блекаут на электростанции.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнергетики.

Эта линия позволяет поддерживать свои потребности для обеспечения уровня радиационной безопасности.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения ЗАЭС уже 8 раз пережила полный блекаут и неоднократно оказывалась на грани блекаута.

"Это очередной акт ядерного террора россиян!", – написал министр энергетики Герман Галущенко.

Добавим, что оккупированная Запорожская атомная электростанция более семи недель оставалась подключенной к одной внешней линии электроснабжения, необходимой для охлаждения шести реакторов и отработанного ядерного топлива.

Питание ЗАЭС зависело от одной линии 750 кВ, поскольку 330 кВ линия была повреждена 7 мая из-за боевых действий.

Автор:
Татьяна Гойденко