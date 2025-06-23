Уровень воды в ставке-охладителе Запорожской АЭС упал ниже требуемой нормы — Госатомрегулирование

Уровень воды в пруду-охладителе оккупированной Запорожской атомной электростанции опустился ниже отметки 14 метров при нормативном значении более 16 метров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков во время брифинга в "Медиацентре Украина".

Он напомнил, что ЗАЭС не хватает воды, поскольку российские военные взорвали дамбу Каховского водохранилища, которое обеспечивало водопотребление атомного объекта. Поэтому уровень воды в водохранилище-охладителе продолжает снижаться.

"Сейчас меньше даже 14 метров при нормативном значении более 16 метров", – заявил Кориков.

В то же время НАЭК "Энергоатом" сообщает, что, несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой.

В настоящее время уровень воды в пруду-охладителе Запорожской атомной электростанции составляет 13.88 м. Уровень воды в «горячем» канале Запорожской ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС – 16,43 м. В «холодном» канале УТЭС уровень воды достигает отметки 10,60 м.

Переподключение ЗАЭС

Кориков подчеркнул, что любая попытка вывести энергоблок ЗАЭС на мощность создает катастрофические риски, сравнимые с авариями на Чернобыльской и Фукусимской АЭС.

«Все специалисты понимают, что вывод энергоблока на мощность создает риски несопоставимые с теми, в которых мы сейчас находимся. Потому что увеличивается температура активных зон, увеличивается температура топлива и возникает риск аварии с большим аэрозольным выбросом, что-то вроде Чернобыля или Фукусима», – отметил Кориков.

Он также прокомментировал информацию о якобы планах РФ по переподключению россиянами ЗАЭС .

«Для этого практически нет предпосылок. Во-первых, Запорожская АЭС сейчас соединена с энергосистемой Украины, а украинская энергосистема с Европейской. То есть, там синхронизация идет с европейской энергосистемой. Для того чтобы переключить, нужно пройти режим полного обесточивания ЗАЭС, который крайне опасен с точки зрения ядерной и радиационной безопасности. Об этом известно МАГАТЭ, об этом известно экспертам», – добавил глава Госатомрегулирования.

Он добавил, что МАГАТЭ разделяет позицию Украины о том, что станция должна и дальше оставаться в холодном состоянии.

РФ готовится перезапустить ЗАЭС: МАГАТЭ закрывает глаза

Вместе с тем, глава российского "Росатома" Алексей Лихачев 6 июня во время встречи с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси подтвердил начало строительства плавучей модульной насосной станции мощностью до 18 тысяч кубометров в час. Она, по его словам, решит все проблемы с водоснабжением, если энергоблоки выйдут на проектную мощность.

"Подготовлен комплексный план, многоуровневый план поэтапного ввода в эксплуатацию атомной электростанции. План сейчас согласовывается… в правительстве, Министерстве энергетики, в сотрудничестве с оператором сети", — заявил Лихачев.

Гросси заявил, что Россия не предоставила гарантий по воздержанию от перезапуска Запорожской атомной электростанции, представила некоторые планы в этом направлении.

Украина официально обратилась к МАГАТЭ с вербальной нотой в ответ на намерения России подсоединить оккупированную Запорожскую АЭС к своей энергосистеме. В документе действия РФ названы грубым нарушением международного права и суверенитета Украины.

Все ядерные объекты в Украине, включая ЗАЭС, подчинены исключительно Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, не предоставлявшей никаких разрешений или лицензий на такие изменения.