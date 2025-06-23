Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС впав нижче необхідної норми – Держатомрегулювання

Рівень води у ставку-охолоджувачі окупованої Запорізької атомної електростанції опустився нижче позначки 14 метрів при нормативному значенні понад 16 метрів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков під час брифінгу в "Медіацентрі Україна".

Він нагадав, що ЗАЕС не вистачає води, оскільки російські військові підірвали греблю Каховського водосховища, яке забезпечувало водоспоживання атомного об’єкту. Тому рівень води у водосховищі-охолоджувачі продовжує знижуватися.

"Зараз менше навіть 14 метрів при нормативному значенні понад 16 метрів», – заявив Коріков.

Водночас НАЕК "Енергоатом" повідомляє, що попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою.

Наразі рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції становить 13.88 м. Рівень води в "гарячому" каналі Запорізької ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – 16,43 м. У "холодному" каналі ЗаТЕС рівень води сягає відмітки 10,60 м.

Перепідключення ЗАЕС

Коріков наголосив, що будь-яка спроба вивести енергоблок ЗАЕС на потужність створює катастрофічні ризики, порівнювані з аваріями на Чорнобильській та Фукусімській АЕС.

«Всі фахівці розуміють, що виведення енергоблоку на потужність створює ризики неспівставні з тими, в яких ми зараз знаходимося. Тому що збільшується температура активних зон, збільшується температура палива і виникає ризик аварії з великим аерозольним викидом, щось схоже на Чорнобиль або Фукусіму», – зауважив Коріков.

Він також прокоментував інформацію про нібито плани РФ щодо перепідключення росіянами ЗАЕС.

«Для цього фактично немає передумов. По-перше, Запорізька АЕС зараз зʼєднана з енергосистемою України, а українська енергосистема з Європейською. Тобто там синхронізація йде з європейською енергосистемою. Для того, щоб переключити, потрібно пройти режим повного знеструмлення ЗАЕС, який є вкрай небезпечним з точки зору ядерної та радіаційної безпеки. Про це відомо МАГАТЕ, про це відомо експертам», – додав очільник Держатомрегулювання.

Він додав, що МАГАТЕ, поділяє позицію України про те, що станція повинна й надалі залишатися у холодному стані.

РФ готується перезапустити ЗАЕС: МАГАТЕ закриває очі

Разом з тим, очільник російського "Росатому" Олексій Ліхачов 6 червня під час зустрічі з директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі підтвердив початок будівництва плавучої модульної насосної станції потужністю до 18 тисяч кубометрів на годину. Вона, за його словами, мовляв, розв'яже усі проблеми з водопостачанням, якщо енергоблоки вийдуть на проєктну потужність.

"Підготовлено комплексний план, багаторівневий план поетапного введення в експлуатацію атомної електростанції. План зараз узгоджується… в уряді, в Міністерстві енергетики, у співпраці з оператором мережі", - заявив Ліхачов.

Натомість Гроссі заявив, що Росія не надала гарантій щодо утримання від перезапуску Запорізької атомної електростанції, натомість представила деякі плани в цьому напрямку.

Україна офіційно звернулася до МАГАТЕ з вербальною нотою у відповідь на наміри Росії під’єднати окуповану Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми. У документі дії РФ названо грубим порушенням міжнародного права та суверенітету України.

Всі ядерні об’єкти в Україні, включно із ЗАЕС, підпорядковані виключно Державній інспекції ядерного регулювання України, яка не надавала жодних дозволів чи ліцензій на такі зміни.